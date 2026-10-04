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El desternillante consejo de Melendi a Rachel: “Prueba a componer en el baño”

El coach ha protagonizado un divertido momento con la talent después de conocer uno de sus lugares favoritos para inspirarse.

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Rachel ha terminado su actuación y los coaches no han tardado en reaccionar. Lola Índigo ha aprovechado para presentar su candidatura y tratar de convencer a la talent de que se uniese a su equipo, destacando que ambas comparten una curiosa manía: salir descalzas al plató.

Sin embargo, la conversación ha terminado tomando un rumbo completamente inesperado cuando Rachel ha contado que le gusta componer cerca de la naturaleza. Melendi no ha podido evitar intervenir para darle un particular consejo.

“Prueba a componer en el baño”, le ha dicho el coach entre risas. Una ocurrencia a la que se han sumado rápidamente Pablo López y Lola Índigo, que también han reconocido las virtudes de este peculiar lugar para encontrar la inspiración.

Así, lo que comenzaba como una conversación sobre las manías de Rachel ha terminado convirtiéndose en un divertido debate entre los coaches sobre los lugares más inesperados para componer.

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