"Va a haber un problema importante en la salud mental de los ceutíes": la inquietante advertencia del doctor Fuertes tras años destinado en la ciudad

Es bien sabido que Ceuta y Melilla han estado históricamente sometidas a una constante tensión geopolítica. Reclamadas por Marruecos pero bajo soberanía española, ambas ciudades constituyen un enclave singular, en las que convive una idiosincrasia muy particular.

Tras la entrada en territorio español de unos 80.000 marroquíes el 29 de julio —un episodio que muchos ceutíes califican de «invasión»—, la situación en Ceuta se ha deteriorado notablemente, extendiendo la inquietud y reforzando las medidas de precaución también en Melilla. Este episodio, además, ha sacado a la luz una realidad que, según numerosos testimonios, llevaba años gestándose en ambos territorios: un goteo constante de inmigrantes en situación irregular que cruzaban la frontera para quedarse.

El doctor Fuertes, psiquiatra, destinado como médico militar en Ceuta, ha sido testigo durante muchos años de esta situación y lanza una clara advertencia ante la situación que ha sufrido el territorio: “Es la primera parte del espectáculo, luego vendrá la segunda que será invadir Melilla”. Juan Carlos Fuentes asegura que progresivamente Marruecos irá ganando terreno hasta que finalmente arrebaten ambas ciudades al Gobierno español.

”Va a haber un problema importante en salud mental de los ceutíes: no sangra, no se ve, pero va a ocurrir”

El doctor habla, desde un punto de vista médico, de cómo la población de Ceuta va a sobrellevar esta situación. La reacción a está “invasión” va a dejar recuerdos difíciles de gestionar en los ceutíes: “No sangra, no se va a ver en los telediarios, pero está ahí y va a ocurrir”

A la compleja situación que atraviesan Ceuta y Melilla se suma un creciente malestar entre la población, que no se limita a las dos ciudades autónomas, sino que se extiende a buena parte del resto de España. Las críticas se dirigen a la actuación del Gobierno, cuestionada por la respuesta insuficiente y tardía, así como, dicen, escaso despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la vulnerabilidad que, a juicio de numerosos ciudadanos, han puesto de manifiesto las fronteras españolas durante esta crisis.

“La gestión política me parece patética: es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer”

El doctor Fuentes es claro al respecto: está completamente en contra de las decisiones tomadas desde el Gobierno central y asegura: “Un presidente de un país en una situación tan comprometida debe estar al frente”.

Que los altos mandos del Gobierno se vayan de vacaciones mientras los ceutíes sufren la situación es un factor determinante en el descontento: “Da la sensación total y completa de que no pintamos nada, de que estamos solos y no le interesamos a nadie. Y la verdad es que es así, salvo a los medios de comunicación que están erre que erre intentando actualizar lo que está pasando, para el Gobierno el problema ya ha desaparecido”.

“Vamos a tener muchos problemas con Marruecos y no tenemos un ejército en condiciones de defendernos”

Hace además, una crítica a las limitadas capacidades del ejército español. Aclara por último que no habla de guerra en el estricto sentido de la palabra, sino de defender la integridad territorial de nuestro país.

Si la situación acaba exigiendo que el Ejército español adopte medidas más contundentes para proteger la frontera y si dispone de la capacidad necesaria para hacerlo es algo que solo podrá comprobarse en los próximos días. Por el momento, sobre el terreno la prioridad sigue siendo recuperar la normalidad y dejar atrás un episodio que ha sembrado la preocupación entre los ceutíes y que ha mantenido en vilo no solo a la ciudad, sino también al conjunto del país.

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