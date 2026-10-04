Berrak intenta quitarse la vida para evitar confesarle a Serhat quién es el padre de Kader: “Prefiero morir”

Serhat necesita saber quién es el hombre con el que le engañó Berrak, pero su mujer se niega a contárselo. Ella sigue manteniendo la esperanza de que su marido la perdone, pero cada vez ve más complicado que eso suceda.

“Dime quién es el padre de Kader y desaparece de mi vista para siempre”, le dice Serhat seriamente a su mujer. Desesperada, Berrak escribe algo en un papel y, acto seguido, coge una pistola de la caja fuerte y se apunta con ella en el pecho.

“No soportaré lo que vendrá cuando leas ese papel. Prefiero morir. Tú me has obligado a hacerlo”, le dice Berrak al empresario muy alterada. Por suerte, Serhat consigue quitarle la pistola y todo se queda en un gran susto.

Además, al leer el papel que había escrito Berrak, Serhat se da cuenta de que su mujer le había vuelto a engañar. Lo que había escrito era: “Te quiero”. ¿Cuándo descubriremos quién es el padre de Kader?