Paula Fraga se refiere al Gobierno como "María Antonietas de Hacendado": "Nos tratan como súbditos"

Hace ya más de dos semanas que se produjo ese traspaso de más de 80.000 migrantes de Marruecos a Ceuta. Entraron a nado, supuestamente en busca de una vida mejor, y continúan asentados por las calles de la ciudad autónoma, manteniendo a los ceutíes en una situación de creciente preocupación por la falta de respuestas efectivas.

En este contexto, la analista política y abogada Paula Fraga ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno. "Es tremendo escuchar esta desesperación, esta desolación", afirma, aludiendo al testimonio de vecinos y profesionales que llevan semanas denunciando la situación.

"No dejemos de hablar de esto en 15 días"

Fraga sostiene que la crisis exige una reacción social e institucional inmediata. "Entiendo como un deber cívico y moral que todos los españoles nos movilicemos, salgamos a la calle y que no dejemos de hablar de esto dentro de quince días, porque esto va a más", asegura.

La analista también vincula lo ocurrido con la política exterior de Marruecos. "Marruecos tiene una política y unas narrativas expansionistas de conquista de territorio y no van a parar", sostiene.

"Movilizarnos, exigir responsabilidades y ceses"

En su intervención, reclama además responsabilidades políticas por la gestión de la crisis. "Es nuestro deber cívico y moral movilizarnos, pedir responsabilidades y exigir ceses. ¿Cómo no ha habido ningún cese? El único cese ha sido el de la persona que nos estaba contando la verdad desde el principio, y los que no, ahí siguen", critica.

"Guetos, asentamientos insalubres, agresiones sexuales"

Fraga acusa al Ejecutivo de actuar con desconexión respecto a la realidad que vive Ceuta. "El Gobierno parecen María Antonietas de Hacendado, tratándonos como súbditos. Por favor, que hagan su trabajo", reprocha.

La analista enumera además los problemas que, a su juicio, agravan la situación sobre el terreno: "Estamos hablando de guetos, asentamientos insalubres, agresiones sexuales... Hemos conocido el caso de cinco niñas marroquíes que han sido violadas esta semana. No se puede seguir tolerando esto".

Para Fraga, la situación trasciende el ámbito migratorio. "Es una crisis humanitaria, de seguridad nacional y de seguridad ciudadana", concluye, insistiendo en que "tendrían que haber reforzado los servicios públicos".

También dirige sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Y Marlaska diciendo que Marruecos es un socio fiable... es que es reírse", sentencia.

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