Máximo Huerta, sorprendido tras una noche de sexo: "Por la mañana sacó un currículum de la mochila"

Máximo Huerta ha contado en La Mesa algunas de las situaciones más curiosas que ha vivido a la hora de conocer gente. Entre ellas, una especialmente llamativa: alguien llegó a dejarle un currículum después de una noche juntos.

"Una noche de esas en las que tienes sexo con alguien, después de un bar, después de estar mirándote, no de redes, vas a casa, acabas en casa, follas, lo que sea, y por la mañana saco de la mochila el currículum", ha relatado.

Teléfonos en sus libros

Pero no es la única forma peculiar con la que Máximo ha recibido un contacto. Al final del programa, el escritor ha contado que también le han dejado números de teléfono durante sus firmas de libros.

"Pues a mí me han dejado teléfonos en la firma de libros", ha explicado.

Una situación que ha provocado la sorpresa del resto de invitados. Máximo, además, ha dejado en el aire si en alguna ocasión ha utilizado estos números de teléfono que le han dado.