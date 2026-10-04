Todos se giran menos él: el 'tierra trágame' de Melendi al descubrir quién era la concursante

Marta ha vuelto a pisar el escenario de La Voz con la ilusión de demostrar todo lo que ha crecido desde su primera experiencia en el programa. La talent llegaba a las Audiciones a ciegas como exconcursante de La Voz Kids y con un vínculo muy especial con uno de los coaches.

Precisamente, Marta formó parte del equipo de Melendi en aquella edición, aunque en esta ocasión el cantante ha sido el único coach que no se ha dado la vuelta durante su actuación. A pesar de ello, el artista no ha dudado en reconocer que le encanta su voz.

“Veía un acento que me llevaba a cierta incoherencia”, ha explicado Melendi antes de acercarse a abrazarla. “Tienes una luz tremenda”, le ha dicho mientras protagonizaban un emotivo reencuentro.

El momento también ha dejado espacio para las risas cuando el coach ha destacado el parecido de Marta con Shakira. Una actuación que ha permitido a ambos reencontrarse varios años después de compartir equipo en La Voz Kids.