Omar se queda sin palabras ante el megabloqueo de Pablo López: “Te admiro muchísimo”

Omar ha llegado al escenario de La Voz dispuesto a conquistar a los cuatro coaches con su actuación. Su voz no ha dejado indiferente a Pablo López, que ha tenido claro desde el primer momento que quería contar con él en su equipo.

El artista ha pulsado el megabloqueo y ha eliminado a sus compañeros de la lucha por la voz de Omar. Mientras le pedía perdón al talent por no darle la posibilidad de elegir entre los coaches, Pablo le ha explicado que no quería dejar escapar la oportunidad.

Sin embargo, Omar no podía estar más feliz con la decisión. “Te admiro muchísimo”, le ha confesado al coach antes de revelar: “He cantado mil canciones tuyas”. Unas palabras que han hecho todavía más especial el encuentro entre ambos.