Feliciano López pone fin a diez años de ataques de Alba Carrillo: de sus dardos en televisión a los tribunales

La guerra entre Alba Carrillo y Feliciano López vuelve a ocupar titulares después de que el tenista presente una demanda contra su exmujer. El conflicto, que arranca tras su divorcio en 2016 después de solo unos meses de matrimonio, llega ahora a los tribunales por las declaraciones que la presentadora ha hecho durante años públicamente sobre él.

Feliciano demanda a su exmujer

Feliciano López demanda a Alba Carrillo por una presunta intromisión en su derecho al honor y a la intimidad. La demanda fue interpuesta este verano y ya ha sido admitida a trámite, aunque parece que la presentadora aún no la habría recibido.

El origen está en las declaraciones que Alba hace sobre su relación y sobre el tenista durante los últimos diez años. Entre ellas, utiliza calificativos como "papanatas", "patético" o "infiel" para dirigirse a Feliciano.

Los motivos de Feliciano

La intención de Feliciano no es conseguir una compensación económica. El tenista busca poner límites a las declaraciones de su expareja y proteger a su familia, especialmente a sus hijos.

Pilar Vidal asegura que lo que pretende es que Alba deje de hablar de él y de mencionarle públicamente. Además, nuestra colaboradora también señala que ya existen precedentes judiciales en los que se obliga a una persona a dejar de hablar sobre otra.

¿Por qué ahora?

Un amigo de Feliciano explicó en exclusiva en Y ahora Sonsoles que el tenista esperó durante años que Alba dejase de hablar de él por iniciativa propia. También asegura que evitó demandarla antes para no darle más protagonismo en un momento en el que ella tenía gran exposición mediática.

Ahora, diez años después de su separación, Feliciano decide dar el paso porque, según este amigo, quiere proteger a su familia y cree que Alba ya no tiene motivos para seguir hablando de él. Su entorno también niega la versión de la supuesta infidelidad de la que le acusa Alba y sostiene que el conflicto parte del momento en el que el tenista le pidió el divorcio.

Tras diez años de guerra, Alba Carrillo y Feliciano López llevan su guerra a los tribunales. ¿Logrará el tenista el silencio de la presentadora?