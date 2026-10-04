Vitaminas, ejercicio...: Tamara Falcó cuenta a Pablo Motos sus secretos para mantenerse joven

Tamara Falcó ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas de la tertulia de actualidad de El Hormiguero al hablar con total sinceridad sobre los cuidados que sigue para mantenerse joven. La colaboradora ha explicado que intenta cuidarse combinando buenos hábitos, vitaminas y una rutina saludable que le ayuda a encontrarse mejor tanto física como mentalmente.

Pablo Motos se lo ha preguntado al cuarteto de colaboradores formado por Tamara, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val: ¿hay que luchar contra la vejez o admitir que te haces mayor? "Envejecer es difícil", ha reconocido la celebrity.

Durante la conversación, Tamara ha reconocido su rutina para mantenerse joven. "Ahora tomo un montón de vitaminas, que antes no tomaba, hago mi deporte, que lo odio". Pablo se ha extrañado por esta animadversión al ejercicio, y la colaboradora lo ha aclarado: "Estoy muy contenta con los resultados". Sin embargo, ha reconocido que, mientras que al presentador le encanta entrenar, el resto lo hace porque no le queda más remedio. Una confesión tan cercana como divertida que ha dado pie a las risas durante la tertulia de El Hormiguero. ¡Dale al play!