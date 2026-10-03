El debut de Valentina Guardiola, hija de Pep Guardiola, en la Semana de la Moda de París a los 18 años

Valentina Guardiola ha dado un importante paso al frente en el mundo de la moda. La hija pequeña de Pep Guardiola y Cristina Serra, que acaba de cumplir 18 años, ha hecho su debut en la Semana de la Moda de París, donde ha acaparado todas las miradas desde el front row del desfile de Victoria Beckham.

Valentina Guardiola en la Semana de la Moda de París | Gtres

Una aparición especialmente significativa teniendo en cuenta la estrecha relación de su familia con la industria de la moda. La joven acudió al desfile de la diseñadora británica acompañada por su padre, que no quiso perderse este momento tan especial para su hija, durante su primer año alejado de los terrenos de juego y tras su sonado divorcio.

Pep Guardiola en la Semana de la Moda de París | Gtres

Valentina consiguió hacerse un hueco propio gracias a su estilismo. Para su primera gran aparición en una fashion week apostó por un conjunto sofisticado y de líneas minimalistas: un jersey gris de cuello alto y silueta entallada combinado con una falda larga asimétrica y drapeada en la cintura. Completó el look con unos zapatos blancos de puntera afilada y un bolso de mano en tono burdeos, además de sus características gafas de montura oscura.

Una elección elegante y discreta con la que la hija pequeña de Guardiola dejó claro que comparte con su madre y su hermana mayor una especial sensibilidad por la moda.

Pep Guardiola y su hija Valentina en la Semana de la Moda de París | Gtres

Cristina Serra pertenece a una familia estrechamente ligada al sector y, junto a su hermana Judith, está al frente del negocio familiar Serra Claret, una empresa dedicada a la moda de lujo.

María Guardiola también ha desarrollado su trayectoria en este ámbito después de estudiar Moda en Londres y convertirse en uno de los rostros más conocidos de la familia en redes sociales.

Y aunque todavía está dando sus primeros pasos ante las cámaras, Valentina Guardiola ya ha vivido su primera gran experiencia en una fashion week. Con solo 18 años, su debut en un evento público abre una nueva etapa para la hija pequeña de Pep Guardiola y Cristina Serra.