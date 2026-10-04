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Semana del 5 al 9 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina se olvida de Marta y cae en la tentación con... ¡Bianca! 

Fina y Bianca volverán a besarse, un beso del que será testigo Marta. Poco después, la fotógrafa y la argentina se dejarán llevar por la pasión.

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La próxima semana en Sueños de libertad….van a pasar muchas cosas.

Beatriz descubrirá que Begoña es quien ayudó a los De la Reina con Miranda y se lo contará todo a Gabriel, quién provocará a su mujer para que lo confiese.

Además, Valentina descubrirá que Begoña sigue muy enamorada de Andrés y se quedará muy impactada. ¿Estará en peligro su boda con el De la Reina?

Por otro lado, Hugo Brossard se presentará en la colonia tras la llamada Pablo Salazar que ya no puede soportar más la situación por la que está atravesando la empresa. ¡Gabriel al verlo se quedará sin palabras!

Hugo Brossard, Andrés y Damián de la Reina en el capítulo 665 de Sueños de libertad
Hugo Brossard, Andrés y Damián de la Reina en el capítulo 665 de Sueños de libertad | Antena 3

Paula y Salva pasarán cada vez más tiempo en la cantina jugando al ajedrez. Allí el cantinero, con el corazón en la mano, le contará a la joven su pasado en prisión y que no su padre no le habla desde entonces.

Por su parte, Eduardo y Manuela seguirán estrechando su amistad. Ella se sincerará con él y le dirá que cree que se pasó con la bebida en casa de los Salazar. ¿Qué pasará?

Manuela y Eduardo en el capítulo 662 de Sueños de libertad
Manuela y Eduardo en el capítulo 662 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Y Bianca presentará a Digna el retrato y después se lanzará a besar, de nuevo, a Fina en casa de los De la Reina. Un beso del que será...¡testigo Marta! ¡La hija de Damián se quedará impactada!

Después, en casa de Fina, la fotógrafa y la argentina se dejarán llevar por la pasión.. ¡pasando la noche juntas! ¿Qué pasará a partir de ahora? , ¿comenzarán Fina y Bianca una relación?

Bianca y Fina en el capítulo 664 de Sueños de libertad
Bianca y Fina en el capítulo 664 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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