España cierra un acuerdo político con Argelia para aumentar el suministro de gas

España ha cerrado un acuerdo político con Argelia con el objetivo de aumentar las importaciones de gas procedentes de este país. Además, dicho pacto ejemplifica la plena recuperación de la interlocución bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental.

Según fuentes del Gobierno español, el acuerdo se cerró en el marco de la visita realizada por Pedro Sánchez a Argel y durante la que se reunión con el presidente del país, Abdelmayid Tebún.

En una comparecencia conjunta, los dos resaltaron la relevancia de que comience una nueva etapa en la relación bilateral que pretende que impulse no solo más importaciones de gas, sino una cooperación estrecha en muchos ámbitos políticos, económicos y comerciales.

Ninguno de ellos hizo una referencia explícita a que se concretara el acuerdo político para el aumento del flujo de gas argelino a España. Sin embargo, las fuentes citadas explicaron que ese fue uno de los resultados de la visita y cuyos detalles tendrán que concretarse a partir de ahora por parte de las empresas del sector.

A la espera de concretar el aumento

Empresas españolas del sector energético, cuyos representantes estuvieron también en Argel con motivo de la visita de Sánchez, siguen a la espera de esa concreción.

Por su parte, el Gobierno español confía que pueda aumentarse en torno a un 10% el gas que llega a España a través del gasoducto Medgaz, y duplicarse el gas natural licuado que se transporta en buques metaneros.

Argelia, como recordó Sánchez, es el principal suministrador de gas a España, que recibe del país magrebí casi un 34% de sus importaciones. El presidente del Ejecutivo defendió ampliar la colaboración no solo en el ámbito energético en el inicio de esta nueva etapa que se abre tras la crisis.

Cumbre España-Argelia en octubre

Tampoco mencionó la cuestión que motivó ese distanciamiento temporal entre ambos países, el apoyo a la propuesta marroquí por el Sáhara Occidental, pero la superación de esa crisis es la que da pie a esta nueva fase de la relación bilateral.

Ante esta nueva etapa, dio prioridad a reforzar el diálogo político, en cuyo contexto tanto él como Tebún destacaron que el próximo mes de octubre los dos países celebrarán la octava cumbre entre ellos.

Además, Sánchez defendió que los dos países tengan un partenariado económico beneficioso para ambos y que colaboren también internacionalmente como puentes entre Europa y África. Tal y como recalcó, "Argelia puede contar con España. Estamos decididos a seguir trabajando".

La cuestión del Sáhara Occidental

Tebún sí que hizo una referencia a la cuestión que provocó la crisis bilateral, el Sáhara Occidental, pero solo para señalar que en este tema coinciden en apoyar los esfuerzos de la ONU para encontrar "soluciones pacíficas" conforme al derecho internacional.

El presidente de Argelia destacó el compromiso de su Gobierno con España y el resto de socios europeos, con los que el país magrebí aspira a establecer una cooperación "más extendida", especialmente en lo que se refiere a energías renovables, "teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta Argelia".