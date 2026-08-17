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Ceuta y Moncloa rompen su tregua: Vivas amenaza ir a los tribunales con Pedro Sánchez de vacaciones

El presidente de la Ciudad Autónoma ha asegurado que acudirá a instancias judiciales si es necesario, mientras el del Gobierno sigue en la Mareta.

Comparece el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas en compañía de varios miembros del ejecutivo local

Ceuta y Moncloa rompen su tregua: Vivas amenaza ir a los tribunales con Pedro Sánchez de vacaciones | EFE

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Alberto de Castro | Ignacio Blanco
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Pedro Sánchez sigue sin acudir a Ceuta y tampoco interrumpe sus vacaciones 18 días después de la entrada masiva. En la mañana de este lunes ha reunido a siete de sus ministros en una videoconferencia, en la que, según han explicado, "han realizado un repaso" de todas las actuaciones que están llevando a cabo desde el Ejecutivo. Se trata de la segunda reunión sobre Ceuta en la que ha participado el jefe del Ejecutivo (la primera, también telemática, se celebró el 7 de agosto), después de que acudiese a la ciudad autónoma por última vez el 31 de julio.

Moncloa le respalda: dicen haber hecho frente a la crisis y niegan cualquier acusación de inacción. "Soy consciente del esfuerzo que está haciendo el pueblo de esta ciudad. Y el Gobierno ha estado, está y estará siempre a su lado", ha dicho la Portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha añadido que se trata de una campaña contra la gestión y acusa a la oposición de hacer política: "Frente a ello hemos visto como algunos han intentado aprovechar esta situación para introducir discursos de odio. Con la intención que la respuesta a esta situación estuviera fuera de la legalidad".

En la misma línea, la Ministra de Sanidad, Mónica García, que ayer hizo acto de presencia en la ciudad, afirma que "no ha habido abandono en ningún momento" ante acusaciones de inacción del Gobierno.

Vivas se opone

A esto se opone el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hoy ha amenazado con acudir a los tribunales, al menos para que sus presidentes conozcan la situación. "Tengo la intención de transmitir la situación para que la conozcan a la presidenta del tribunal supremo si me quiere recibir y al presidente del tribunal constitucional. Para decir que Ceuta está en peligro, sin ningún intento de interferir en la independencia del poder judicial que es la piedra angular del estado de derecho", ha asegurado.

Desde la oposición, el Partido Popular ha criticado que el presidente no interrumpa sus vacaciones por la crisis. "Mientras sigue de vacaciones, con sus chanclas, él tan tranquilo, Ceuta está al borde del colapso", ha señalado hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa. Por su parte, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que, en esa videoconferencia, el socialista intenta "hacer creer que coordina algo".

Precisamente a esta postura se acercan los socios de coalición de Sumar. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha subrayado esta mañana, en una entrevista en RNE, que una presencia "de carácter permanente" de Sánchez en Ceuta habría sido "una buena noticia".

Pedro Sánchez analiza por videoconferencia la crisis de Ceuta con siete ministros sin la presencia de Mónica García

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

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