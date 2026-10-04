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CRISIS EN CEUTA

Silvia, vecina ceutí, lleva dos meses sin abrir las ventanas por miedo: "Están acechando y viendo si hay gente en las casas"

La crisis en Ceuta continúa y los vecinos exigen soluciones. Dos meses después de la entrada masiva de 80.000 migrantes, Ceuta continúa sumida en el caos y la inseguridad.

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Han pasado dos meses desde que 80.000 migrantes cruzaban la frontera de Marruecos a España. Miles de ellos aún continúan en Ceuta, donde el miedo y la inseguridad no desisten.

Los vecinos ceutíes conviven desde entonces con la violencia y la tensión y algunos se niegan a salir a la calle solos. Otros, como Silvia, ni siquiera se sienten seguros en su propia casa.

Según nos cuenta Silvia, hicieron obras en su edificio y colocaron andamios por los que los migrantes trepaban hasta los balcones. Ella lleva dos meses sin abrir las ventanas de su casa.

"Están acechando y viendo si hay gente en las casas", señala, "mi vecino se encontró a uno en su balcón un día". Una situación que tiene a Ceuta al límite.

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