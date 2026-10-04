Pablo Lucero explica cómo sus grupos de running se han convertido en un lugar para ligar: "Hay gente que está muy sola"

"Hay gente que está muy sola"

Pablo Lucero cuenta que lleva tres grandes grupos de running en Madrid y que, aunque algunos puedan apuntarse con la intención de ligar, el objetivo va mucho más allá.

"Es que hay gente que está muy sola. Se ha cambiado de ciudad y no tiene amigos, por ejemplo", explica. Según cuenta, recibe personas de entre 22 y 60 años que buscan "tener un grupo de gente con la que después de entrenar puedan ir a tomar un café".

"No conocen otra forma de conocer a gente", señala. Y si después surge el amor, asegura: "Fenomenal".

Pablo no conoció a su mujer corriendo

El propio Pablo cuenta en la mesa que le hubiese gustado conocer a su mujer corriendo. "Yo en mi caso conocí a mi mujer hace 20 años de la manera tradicional", cuenta.

Aunque reconoce que ahora correr está muy de moda y que basta con acercarse al Retiro para encontrar a mucha gente entrenando. "Ahora la gente se pone muy guapa. Tanto para ir al gimnasio como para ir a correr al Retiro", bromea.

Una nueva forma de socializar en la que el deporte sirve como punto de encuentro para quienes buscan hacer amigos y, quizá, encontrar el amor.