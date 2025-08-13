Antena 3 LogoAntena3
Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “Nos gusta trabajar juntos porque nos conocemos a la perfección”

El matrimonio nos cuenta cómo es trabajar como pareja de presentadores en Emparejados.

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín Sánchez y Susana Saborido son pareja desde hace más de 20 años y ahora forman el tándem perfecto para presentar Emparejados.

La entrevista a los presentadores

Para el matrimonio, “es una suerte trabajar juntos porque nos cubrimos el uno al otro y sabemos cómo vamos a actuar”, han asegurado.

Aunque ambos se consideran cabezones, Joaquín confiesa que “Susana es más cabezona que yo”, pero ambos están seguros de su complicidad en el programa donde forman el equipo perfecto.

No te pierdas la nueva temporada de Emparejados llena de confesiones y mucho sentido del humor, muy pronto en Antena 3.

Programas

