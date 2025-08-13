Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “Nos gusta trabajar juntos porque nos conocemos a la perfección”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido son pareja desde hace más de 20 años y ahora forman el tándem perfecto para presentar Emparejados.

Para el matrimonio, “es una suerte trabajar juntos porque nos cubrimos el uno al otro y sabemos cómo vamos a actuar”, han asegurado.

Aunque ambos se consideran cabezones, Joaquín confiesa que “Susana es más cabezona que yo”, pero ambos están seguros de su complicidad en el programa donde forman el equipo perfecto.

No te pierdas la nueva temporada de Emparejados llena de confesiones y mucho sentido del humor, muy pronto en Antena 3.