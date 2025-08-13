¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

Este panel decía “Titular loco: una modelo posa bajo la mar rodeada de tiburones”. Jorge Fernández no ha podido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la historia que hay tras esta noticia.

El presentador, Joaquín Padilla y los concursantes han comentado sobre esta historia tan especial que ha contado Jorge: "¿Quién lo propuso?".

¡Revive este momentazo y descubre la anécdota completa en el vídeo de arriba!