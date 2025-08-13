Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 13 DE AGOSTO

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

El presentador de La ruleta de la suerte ha valorado si estos animales son tan peligrosos como parecen o no.

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

Publicidad

Este panel decía “Titular loco: una modelo posa bajo la mar rodeada de tiburones”. Jorge Fernández no ha podido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la historia que hay tras esta noticia.

El presentador, Joaquín Padilla y los concursantes han comentado sobre esta historia tan especial que ha contado Jorge: "¿Quién lo propuso?".

¡Revive este momentazo y descubre la anécdota completa en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

Felipe Yuste sobre la rave ilegal en Salamanca

Un miembro de Ecologistas en Acción revela que es lo que más preocupa de la rave ilegal en Salamanca: "No es tanto lo que se va a ver, sino lo que ya han producido"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “Nos gusta trabajar juntos porque nos conocemos a la perfección”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “Nos gusta trabajar juntos porque nos conocemos a la perfección”

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de una concursante en el primer panel: “¡Es la leche!”
MEJORES MOMENTOS | 13 DE AGOSTO

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de una concursante en el primer panel: “¡Es la leche!”

Gema Soubrier
ROBOS

Más Espejo desvela los 5 productos más robados en España durante este verano: "En Murcia lo más robado son las chanclas"

Codornices al horno con patatas y panceta, de Karlos Arguiñano: "Tienen muy poca grasa, se cocinan fácil y son muy ricas"
Para 4 personas

Codornices al horno con patatas y panceta, la receta de Arguiñano que casi se hace sola

Tan fácil como apetitosa, así es esta receta de codornices al horno con patatas y panceta que ha elaborado Karlos Arguiñano.

Experto en turismo
Turismo

¿Sale más barato viajar fuera de España? Hacemos cálculos y hablamos con un experto

Stephan Keschelis, experto en turismo, analiza el alza de precios en el sector en Espejo Público: "La temporada vacacional cada vez se alarga más".

Rollitos de repollo rellenos de arroz y verduras, de Arguiñano: "Es una receta muy sencilla, vistosa, rica de comer y baratísima"

Arguiñano: receta de rollitos de repollo rellenos de arroz y verduras, para los que buscan comer sano sin renunciar al sabor

Emilio Delgado y Javier Portillo sobre la polemica de Jumilla

El periodista Javier Portillo, sobre la polémica Iglesia-Abascal: "Es comprensible porque limitar la libertad de culto se vuelve en su contra"

Sarah Santaolalla responde a Elisa Beni: “quieren hacer de mí el copito de nieve del medio, pero yo no me voy a prestar”

Sarah Santaolalla responde a Elisa Beni: “Quieren hacer de mí el copito de nieve del medio, pero yo no me voy a prestar”

Publicidad