MEJORES MOMENTOS | 13 DE AGOSTO
Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de una concursante en el primer panel: “¡Es la leche!”
Clara, la concursante del atril amarillo, ha ganado un dineral nada más de comenzar La ruleta de la suerte.
Publicidad
¡Qué forma de jugar ha tenido la concursante del atril amarillo! Ya desde el primer panel de La ruleta de la suerte ha hecho prácticamente historia.
Clara ha conseguido un bote impresionante en el primer panel y ha dejado completamente sorprendido a nuestro presentador, Jorge Fernández, quien ha comentado: “¡Es la leche!”.
La jugada de la concursante ha sido muy buena y ha dejado a todos con la boca abierta. ¡No te puedes perder el dineral que se ha embolsado, pincha en el vídeo de arriba!
Publicidad