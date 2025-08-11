El Gobierno impugna el veto de PP y VOX que prohíbe las celebraciones musulmanas en recintos deportivos en Jumilla

El Gobierno de España ha presentado un requerimiento formal al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), para que anule un acuerdo que prohíbe el uso de las instalaciones municipales para la celebración de la Fiesta del Cordero, una festividad musulmana que se venía celebrando desde hace años. Según el Ejecutivo, esta restringe de forma arbitraria el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana que reside en la localidad.

El Gobierno, a través de la delegada en Murcia, presentó el requerimiento acompañado de un informe jurídico para anular esta moción, y ha dejado claro que defenderá política y jurídicamente los derechos fundamentales y la libertad religiosa frente a iniciativas que consideran autoritarias y discriminatorias.

Defienden que este tipo de medidas representan "una nueva vulneración de derechos y libertades" impulsada por gobiernos locales y autonómicos de derecha y ultraderecha y que el Ejecutivo central intervendrá para preservar la convivencia y los valores democráticos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado en 'X' que el Ayuntamiento, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha aprobado una moción que modifica el reglamento para el uso de los polideportivos, impidiendo allí actividades sociales, culturales y religiosas ajenas al Ayuntamiento, lo que supone un veto explícito para las celebraciones religiosas musulmanas, como la Fiesta del Cordero. Por ello, denuncia que "PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también se ha pronunciado defendiendo a la Constitución y los derechos frente a la "deriva extremista de PP y Vox". Añadió que el Gobierno frenará "sus medidas ultras", como ya ha hecho en otros caso relacionados con el aborto en Castilla y León o la censura en Murcia.

El acuerdo en Jumilla se originó a partir de una moción presentada por Vox, que proponía la prohibición explícita de la Fiesta del Cordero y otras celebraciones musulmanas en espacios públicos municipales. Aunque el PP introdujo una enmienda para eliminar la referencia directa a las celebraciones islámicas, Vox mantuvo la prohibición para actividades culturales, sociales y religiosas en los polideportivos. Así, la moción fue aprobada con los votos favorables del PP, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE e IU-Podemos-AV.

La alcaldesa de Jumilla, Seve González, intentó matizar esta polémica señalando que el reglamento busca restringir el uso de los espacios deportivos exclusivamente para actividades deportivas y defender las tradiciones locales, sin discriminar a ninguna religión.

José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox en Murcia, ha defendido en el programa 'Espejo Público' la postura de su partido y criticó duramente al PSOE y al Gobierno central por sus políticas migratorias.

Antelo justificó la postura del partido alegando que quieren evitar la "inmigración ilegal" y ha propuesto la idea de un referéndum nacional sobre inmigración, asegurando que más del 70% de la sociedad española respaldaría sus planteamientos.

En defensa del Gobierno, fuentes oficiales señalaron que la normativa vigente permite el uso del polideportivo para actividades socioculturales y que no existen razones objetivas para esta prohibición. Además, consideran que la intención discriminatoria quedó clara no solo en el texto original sino también en las declaraciones de Vox, que publicitaron la medida como "la primera en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos".

