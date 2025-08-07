Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Murcia

Los obispos se posicionan en contra del veto al culto musulmán en Jumilla y apelan al derecho a la libertad religiosa

Los obispos españoles se han unido a los musulmanes tras la prohibición de cualquier tipo de celebración de festividades musulmanas en instalaciones municipales del municipio murciano de Jumilla.

Los obispos se posicionan en contra del veto al culto musulm&aacute;n en Jumilla y apelan al derecho a la libertad religiosa

Los obispos se posicionan en contra del veto al culto musulmán en Jumilla y apelan al derecho a la libertad religiosaEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Desde que se ha cumplido en Jumilla la iniciativa impulsada por Vox y respaldada por el PP -quien gobierna el municipio-, de prohibir a sus vecinos musulmanes las celebraciones islámicas en espacios públicos, la polémica está servida. Y los obispos españoles no han tardado en reaccionar. Apelan al derecho a la libertad religiosa, en concreto a la libertad de culto, como un derecho fundamental protegido por la Constitución española.

De este modo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se suma a la postura de la Comisión Islámica de España, que creen que la decisión de prohibir la celebración del Ramadán o la Fiesta del Cordero, supone dar un "paso atrás". Su coordinador, Walid Habbal, lo interpreta "más que como un ataque político, como una falta de respeto".

Recuerdan el artículo 16.1 de la Constitución

Fuentes de Conferencia Episcopal han señalado a Europa Press que en el artículo 16.1 de la Constitución "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Los obispos consideran que lo único en lo que podrían intervenir las autoridades públicas sería en "la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar". "Esto debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica", añaden.

A su juicio, si el objetivo del Ayuntamiento es proteger el bien común, las restricciones impuestas a las celebraciones musulmanas "se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas".

Libertad religiosa para Jumilla

La CEE también hace hincapié en que, tal como lo establece el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, cada individuo tiene derecho a ser libre tanto en su pensamiento como en su conciencia y religión. Este derecho, según sostienen, abarca la libertad de pasar de una religión o creencia a otra, así como la de demostrar su religión o creencia tanto individualmente como en grupo, ya sea en privado o en público, por medio de la práctica, el culto, la enseñanza y el cumplimiento.

"La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", concluyen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La inmigración impulsa el crecimiento de la población en España hasta los 49,3 millones

La inmigración impulsa el crecimiento de la población en España hasta los 49,3 millones

Publicidad

Sociedad

Estrangula, roba varios coches y huye drogado con un niño a bordo

Estrangula, roba un coche con un niño a bordo y huye drogado: caos en Mazarrón

El hueco de la piedra y el presunto responsable

Intenta subastar una piedra del Acueducto de Segovia y el ayuntamiento le denuncia: "Estaba rodando por aquí en medio"

consulta médica

Agrede a una doctora embarazada de seis meses tras acudir sin cita previa a un centro de salud en Ciudad Real: "Sinvergüenza"

Población en España
Demografía

La inmigración impulsa el crecimiento de la población en España hasta los 49,3 millones

Incendio Tarifa
Incendio Tarifa

"Las llamas estaban en el carril de mi casa", la angustia de Unai al ver cómo el incendio de Tarifa iba a destrozarle la vida

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Accidente laboral

Muere un trabajador tras caer desde una azotea en la localidad sevillana de Gines

El accidente eleva a 27 el número de muertes en el trabajo en Sevilla este año, según datos sindicales.

Parque Nacional El Teide
Canarias

Tenerife registra un enjambre microsísmico con 700 pequeños terremotos

El entorno de las Cañadas del Teide registró más de 700 pequeños terremotos la pasada madrugada durante 4 horas.

Negligencia médica

Condenan al Servicio Canario de Salud por una negligencia que provocó la amputación de las 2 piernas a una menor de 2 años

NO PUBLICAR | Ahogamientos

La alerta sobre ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo: "Está siendo un verano catastrófico"

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Un menor intenta agredir sexualmente a una turista tras colarse en su habitación de hotel en Arona, Tenerife

Publicidad