El arzobispo de Tarragona contesta a Abascal: "¿Cómo puede ser xenófobo un católico?"

Continúa la bronca entre Santiago Abascal y la Iglesia católica. El arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona, Joan Planellas, ha respondido a las críticas del líder de VOX a los obispos por apoyar a los musulmanes de Jumilla.

Aseguró estar "perplejo y entristecido" por su posición en materia migratoria frente "al islamismo extremista que avanza" y por su silencio ante unas políticas del Gobierno. Señaló que no sabe si este silencio responde a las subvenciones públicas que reciben o a casos de pederastia que la tienen "absolutamente amordazada".

Planellas ha señalado que la Conferencia Episcopal Española (CEE) "dijo lo que tenía que decir" y ha pedido a Abascal que revise lo que señala la doctrina de la Iglesia sobre el acogimiento de personas migradas y la dignidad de todos los humanos.

"¿Cómo puede ser xenófobo un católico? ¿Cuál es la posición del Evangelio sobre este punto? Hablar de xenofobia y vincularlo al catolicismo sería una cosa completamente fuera de lugar", ha señalado Planellas, recordando además que los catalanes son "hijos de la inmigración". "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano", ha asegurado.

Sobre los votos católicos de Vox, ha mencionado que el interés del partido de erigirse como defensor de este colectivo es "una trampa". "Podríamos decir que pueden usar este filón católico, que son procatólicos, pero en definitiva no lo son", ha señalado Planellas.

Además, ha expresado su desacuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, por dejarse fotografiar con Santiago Abascal recientemente. "Me dolió y lo manifesté cuando él hizo unas determinadas declaraciones, y de esto he hablado con él".

"El presidente de la CEE no actúa a título propio, sino en nombre de todos los obispos", señala el obispo.

Abascal defiende el veto al Islam y pide prohibir el velo

El líder de Vox, defendió medidas frente a la "amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes, exigiendo la prohibición del velo en su perfil de 'X'. Abascal considera que "no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con los derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado".

Abascal sostiene que "no es una casualidad" que "allí donde el islamismo avanza, retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales, se violenta a los niños".

El líder de Vox señala que "España no es Al Andalus", y solicitan "del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo", que "se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer".

Abascal señaló que "Vox quiere que España siga siendo España" y que sus calles no parezcan las de "un país donde la mujer es un ser inferior y se cuelga a los homosexuales". "Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres, y cualquier persona que venga a España debe hacerlo con la firme intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Y renunciando expresamente a imponer ideologías y leyes totalitarias", afirmó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.