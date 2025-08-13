MEJORES MOMENTOS | 13 DE AGOSTO
¡Increíble! Jorge hace una apuesta en La ruleta de la suerte y la gana
El presentador se ha aventurado a apostar la siguiente jugada de una de las concursantes de La ruleta de la suerte ¡y la ha ganado!
Publicidad
Cada día, el presentador de La ruleta de la suerte hace lo que puede por guiar a los concursantes con las tiradas.
Jorge Fernández sabe mucho de esto, y un día más lo ha demostrado. En este panel, el presentador se ha atrevido a hacer una gran apuesta con la siguiente tirada de Clara.
¡La ha ganado de lleno! ¿Sabes lo que se ha apostado Jorge Fernández? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
Publicidad