¡Increíble! Jorge hace una apuesta en La ruleta de la suerte y la gana

El presentador se ha aventurado a apostar la siguiente jugada de una de las concursantes de La ruleta de la suerte ¡y la ha ganado!

Cada día, el presentador de La ruleta de la suerte hace lo que puede por guiar a los concursantes con las tiradas.

Jorge Fernández sabe mucho de esto, y un día más lo ha demostrado. En este panel, el presentador se ha atrevido a hacer una gran apuesta con la siguiente tirada de Clara.

¡La ha ganado de lleno! ¿Sabes lo que se ha apostado Jorge Fernández? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Rubén Bravo

Un experto en nutrición analiza el cuerpo de Iker Casillas: "No tiene demasiado músculo, tiene un cuerpo espigado"

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

Felipe Yuste sobre la rave ilegal en Salamanca
RAVE ILEGAL

Un miembro de Ecologistas en Acción revela que es lo que más preocupa de la rave ilegal en Salamanca: "No es tanto lo que se va a ver, sino lo que ya han producido"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “Nos gusta trabajar juntos porque nos conocemos a la perfección”
Los presentadores

Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “Nos gusta trabajar juntos porque nos conocemos a la perfección”

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de una concursante en el primer panel: “¡Es la leche!”
Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de una concursante en el primer panel: “¡Es la leche!”

Clara, la concursante del atril amarillo, ha ganado un dineral nada más de comenzar La ruleta de la suerte.

Gema Soubrier
ROBOS

Más Espejo desvela los 5 productos más robados en España durante este verano: "En Murcia lo más robado son las chanclas"

El inspector jefe de la Policía Nacional cuenta en Espejo Público que la causa de que haya tantos hurtos en España "es que no están castigados penalmente".

Codornices al horno con patatas y panceta, de Karlos Arguiñano: "Tienen muy poca grasa, se cocinan fácil y son muy ricas"

Codornices al horno con patatas y panceta, la receta de Arguiñano que casi se hace sola

Experto en turismo

¿Sale más barato viajar fuera de España? Hacemos cálculos y hablamos con un experto

Rollitos de repollo rellenos de arroz y verduras, de Arguiñano: "Es una receta muy sencilla, vistosa, rica de comer y baratísima"

Arguiñano: receta de rollitos de repollo rellenos de arroz y verduras, para los que buscan comer sano sin renunciar al sabor

