¡Increíble! Jorge hace una apuesta en La ruleta de la suerte y la gana

Cada día, el presentador de La ruleta de la suerte hace lo que puede por guiar a los concursantes con las tiradas.

Jorge Fernández sabe mucho de esto, y un día más lo ha demostrado. En este panel, el presentador se ha atrevido a hacer una gran apuesta con la siguiente tirada de Clara.

¡La ha ganado de lleno! ¿Sabes lo que se ha apostado Jorge Fernández? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!