"Pedro Sánchez recurre, como siempre, al escapismo": el director de 'El Mundo' Joaquín Manso critica la gestión de las "crisis de Estado"

La aparición en televisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha pasado desapercibida en la mesa de 'Espejo Público'. Entre otras cosas, Sánchez alegó que Marruecos no tenía intención de perjudicar a España y, sobre los avisos previos ante la entrada masiva a la costa ceutí, el presidente del Gobierno comentó que unos WhatsApp no sirven como "prueba" de que se alertó de lo ocurrido, sino que, en un "país serio como España", existen organismos de inteligencia para gestionar la crisis. De algún modo, estas palabras contrastan y anulan la "no necesidad de informes manuscritos" defendida por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', ha reaccionado a estas declaraciones y expone que "el CNI es un órgano que tiene por ley como función principal informar al presidente del Gobierno. Por tanto, si informó, la responsabilidad es de Pedro Sánchez; si no lo hizo, también".

A esto añade con contundencia: "La cuestión es que, ante una crisis de Estado, Sánchez recurre, como siempre, al escapismo".

"Vivas estuvo donde le correspondía; Sánchez, de vacaciones"

En este contexto, el periodista ha optado por hacer una comparación entre el presidente del Gobierno y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. "Ni su posición con Vivas es la misma ni la posición en la que les dejan los hechos es la misma".

Manso pone sobre la mesa que "Vivas estuvo en el lugar que le correspondía, respondiendo a sus obligaciones desde el primer día hasta el último". Sin embargo, sobre el presidente del Gobierno, señala que "se fue de vacaciones". Considera que esta diferencia resta "credibilidad" a Sánchez.

Asimismo, objeta que, a nivel institucional, tampoco entiende que Sánchez se enzarce con el alcalde de una ciudad que sufre una situación como la que está viviendo Ceuta tras la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Manso remarca que, aunque es llamado presidente, Vivas no deja de ser el alcalde de una ciudad de 83.000 habitantes.

Continuando con sus críticas al jefe del Ejecutivo, el director de 'El Mundo' sostiene que "Sánchez no acaba de entender, o no quiere acabar de entender, que lo que pasa en Ceuta no es una crisis de la ciudad autónoma, sino una crisis del Estado en Ceuta". Para Manso, "Sánchez entiende el Estado como una distribución de competencias", dado que, a su juicio, es lo que "le permite dividir a la opinión pública".

"Aquí lo que estamos viviendo es una crisis de Estado y, por tanto, es al Estado al que le toca responder", remarca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.