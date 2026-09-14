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Juan Vivas cree que la situación en Ceuta ha sido provocada por "indolencia, irresponsabilidad e intento de no molestar a Marruecos"

El presidente de Ceuta ha cargado contra la gestión del Gobierno y ha dado su punto de vista sobre cómo y por qué se produjo el salto de migrantes a la ciudad.

Juan Vivas cree que la situación en Ceuta ha sido provocada por "indolencia, irresponsabilidad e intento de no molestar a Marruecos"

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Juan Vivas ha hablado con Pablo Motos sobre la situación que atraviesa Ceuta con crisis humanitaria que está viviendo la ciudad. El presidente de la Ciudad Autónoma ha explicado las principales consecuencias de esta situación y ha trasladado su visión sobre la respuesta necesaria.

Como no podía ser de otra manera, el presentador le ha preguntado al político sobre qué cree él que ha llevado a la ciudad a esta situación. El invitado ha dicho que tiene claro que ha habido "indolencia, irresponsabilidad e intento de no molestar a Marruecos".

El presidente ha cuestionado la forma de actuar del Gobierno central y cree que no se tomaron las medidas adecuadas cuando se tenían que tomar. Además, ha concluido diciendo, preocupado, que "está en juego la identidad territorial de España y la democracia"

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