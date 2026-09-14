A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el actor Jesús Castro nos concede su entrevista más especial
El actor que saltó a la fama por El Niño se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su carrera, de los baches que ha atravesado y de su reciente paternidad.
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Jesús Castro saltó a la fama de manera repentina en 2014, con su papel en la película El Niño. Desde entonces, su rostro ha pasado a formar parte de la industria del cine español, aunque ha habido momentos que no han sido nada fáciles.
El actor ha atravesado una época en la que el teléfono dejó de sonar tanto como lo hacía hace diez años. Por eso, decidió abrirse a la industria latinoamericana, donde ha conseguido hacerse un hueco en la gran pantalla.
Es en México, en mitad de su resurgir profesional, cuando conoce a Camila Canto, una joven modelo de 25 años con la que comienza una historia de amor. Fruto de esta relación han nacido los mellizos Mateo y Martina, los primeros hijos de Jesús Castro.
Hoy, el actor Jesús Castro se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su reciente paternidad, las dificultades que ha atravesado y en qué punto está su relación. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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