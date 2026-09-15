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PALABRAS DE SÁNCHEZ

Carmen Morodo sobre las palabras de Pedro Sánchez: "Vemos un presidente del Gobierno solo, a la desesperada y pisando las instituciones para salvarse"

La subdirectora de 'La Razón' carga contra las palabras del presidente del Gobierno y destaca que "tiene miedo a la presión judicial" después de las próximas elecciones generales. Pedro Sánchez fue entrevistado este pasado lunes a la par que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas en 'El Hormiguero'.

Carmen Morodo sobre Sánchez

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Manuel Pinardo
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha mantenido este pasado lunes una entrevista a la par que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas en la que ha pedido "paciencia hasta el final" para "arreglar" la crisis de Ceuta.

A dichas palabras, Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón' ha explicado que la "única línea argumental" que ha mantenido el Gobierno en su conjunto ha sido "defender la inocencia a día de hoy de Marruecos". La propia periodista ha sido contundente al referirse al presidente del Gobierno: "Vemos a un presidente solo, a la desesperada y que está pisoteando y arrastrando las instituciones para salvarse a sí mismo y mantener el control del partido socialista".

"El que más pierde es Sánchez, no Vivas"

El presidente, ha insistido que "a día de hoy no hay información que de una manera sólida plantee la autoría por parte de Marruecos" en la llegada masiva de migrantes a Ceuta, y ha negado que la crisis acaecida en la ciudad autónoma sea un chantaje o que esté relacionada con el espionaje de Pegasus.

Carmen Morodo destaca las "mentiras", "alertas" y "avisos" del presidente hacia Vivas. "Lo que quiere es salvarse a sí mismo, porque necesita seguir al frente de la oposición después de las elecciones". Y, justifica la propia periodista que "tiene miedo a la presión judicial".

Ocho semanas después de la crisis migratoria en Ceuta, la situación no ha cambiado, las comunicaciones entre ambos presidentes están siendo muy criticadas y la propia Morodo responde tajante: "Hemos visto una crisis de confianza entre dos presidentes y tiene más que perder Sánchez que Vivas". Ya que, apostilla que el presidente del Gobierno es "el que tiene las competencias, medios y recursos", para hacer frente, finaliza.

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