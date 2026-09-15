Esta noche, José Coronado y Martiño Rivas visitarán El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a José Coronado y Martiño Rivas, dos de los actores más reconocidos del panorama audiovisual español. Ambos intérpretes visitan el programa para hablar de sus nuevos proyectos y del momento profesional que atraviesan, en una entrevista que permitirá conocer mejor sus respectivas trayectorias.

Durante la conversación, Coronado y Rivas compartirán anécdotas de sus carreras, experiencias de rodaje y algunos de los retos a los que se han enfrentado a lo largo de los años. Además, habrá tiempo para repasar sus trabajos más destacados y descubrir su lado más personal en una charla cercana y distendida.

Sobre ellos

José Coronado es uno de los actores más consolidados del cine y la televisión española, con una extensa trayectoria que incluye numerosos personajes de éxito. Martiño Rivas, por su parte, se dio a conocer muy joven en televisión y ha desarrollado desde entonces una sólida carrera en cine, series y teatro, convirtiéndose en uno de los intérpretes más destacados de su generación.

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