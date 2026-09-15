WIDOW'S BAY ARRASA
Premios Emmy 2026: Lista completa de ganadores
La gran noche de la televisión ha tenido lugar en Los Angeles y estos han sido los ganadores de los Premios Emmy en la temporada de 2026.
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Los Premios Emmy han celebrado un año más lo mejor de la televisión y a sus actores y creadores. La maldición de Widow's Bay ha sido la triunfadora con 14 estatuillas, Jean Smart ha batido récord como primera mujer en ganar un Emmy por cada una de las temporadas de una serie, Hacks, y The Pitt gana Mejor serie dramática por segundo año consecutivo.
Aquí tienes la lista completa de ganadores:
Mejor serie de comedia: La maldición de Widow's Bay
Mejor actor protagonista en una serie de comedia: Matthew Rhys, por La maldición de Widow's Bay
Mejor actriz protagonista en una serie de comedia: Jean Smart, por Hacks
Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Stephen Root, por La maldición de Widow's Bay
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Kate O'Flynn, por La maldición de Widow's Bay
Mejor dirección en una serie de comedia: La maldición de Widow's Bay, por el episodio "Welcome to Widow's Bay!"
Mejor guion en una serie de comedia: La maldición de Widow's Bay, por el episodio "Welcome to Widow's Bay!"
Mejor serie dramática: The Pitt
Mejor actor protagonista en una serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz protagonista en una serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tom Pelphrey, por Task
Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Allison Janney, por La diplomática
Mejor dirección en una serie dramática: Slow Horses, por el episodio "Scars"
Mejor guion en una serie dramática: Pluribus, por el episodio "We Is Us"
Mejor serie limitada o de antología: DTF St. Louis
Mejor actor protagonista en una serie limitada, de antología o película para televisión: Matthew Rhys, por La bestia en mí
Mejor actriz protagonista en una serie limitada, de antología o película para televisión: Sally Field, por Criaturas luminosas
Mejor programa de competición de telerrealidad: The Traitors
Mejor programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert
Mejor actor de reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión: David Harbour, por DTF St. Louis
Mejor actriz de reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión: Linda Cardellini, por DTF St. Louis
Mejor actor invitado en una serie de comedia: Rob Reiner, por The Bear
Mejor actriz invitada en una serie de comedia: Betty Gilpin, por La maldición de Widow's Bay
Mejor actor invitado en una serie dramática: Ernest Harden Jr., por The Pitt
Mejor actriz invitada en una serie dramática: Shailene Woodley, por Paradise
Mejor película para televisión: Criaturas luminosas
Mejor programa de animación: South Park
Mejor interpretación de voz de un personaje: Julie Andrews, por Los Bridgerton
Mejor dirección en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis
Mejor guion en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis
Mejor reparto en una serie de comedia: La maldición de Widow's Bay
Mejor reparto en una serie dramática: The Pitt
Mejor reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión: Love Story
Mejor coreografía en un programa de ficción: Palm Royale
Mejor fotografía en una serie de media hora: La maldición de Widow's Bay
Mejor fotografía en una serie de una hora: Spider-Noir
Mejor fotografía en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis
Mejor vestuario contemporáneo en una serie: Margo tiene problemas de dinero
Mejor vestuario contemporáneo en una serie limitada, de antología o película para televisión: Bronca
Mejor vestuario de fantasía o ciencia ficción: Fallout
Mejor vestuario de época: Palm Royale
Mejor peluquería contemporánea: Margo tiene problemas de dinero
Mejor peluquería de época, fantasía o ciencia ficción: Los Bridgerton
Mejor maquillaje contemporáneo no protésico: Margo tiene problemas de dinero
Mejor maquillaje no protésico de época, fantasía o ciencia ficción: Palm Royale
Mejor maquillaje protésico: The Pitt
Mejor composición musical para una serie: La maldición de Widow's Bay
Mejor composición musical para una serie limitada, de antología o película para televisión: La bestia en mí
Mejor supervisión musical: La maldición de Widow's Bay
Mejor música de cabecera: Pluribus
Mejor música y letra originales: The Pitt, por "Need Someone"
Mejor montaje en una serie dramática: Pluribus, por el episodio "We Is Us"
Mejor montaje en una serie de comedia de una sola cámara: Hacks, por el episodio "Hacks (Finale)"
Mejor montaje en una serie de comedia multicámara: Leanne, por el episodio "Having Big Feelings"
Mejor montaje en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis, por el episodio "No One's Normal. It Just Looks That Way From Across the Street"
Mejor diseño de producción en un programa narrativo contemporáneo de una hora o más: Pluribus
Mejor diseño de producción en un programa narrativo de época o fantasía de una hora o más: Fallout
Mejor diseño de producción en un programa narrativo de media hora: La maldición de Widow's Bay
Mejor montaje de sonido en una serie de comedia o drama de media hora: La maldición de Widow's Bay
Mejor montaje de sonido en una serie de comedia o drama de una hora: Spider-Noir
Mejor montaje de sonido en una serie limitada, de antología, película para televisión o especial: Bronca
Mejor mezcla de sonido en una serie de comedia o drama de media hora: La maldición de Widow's Bay
Mejor mezcla de sonido en una serie de comedia o drama de una hora: Pluribus
Mejor mezcla de sonido en una serie limitada, de antología o película para televisión: Bronca
Mejores efectos visuales especiales en una temporada o película para televisión: Stranger Things
Mejores efectos visuales especiales en un episodio: Spider-Noir, por el episodio "Nightmare on a Gurney"
Mejor coordinación de especialistas en un programa de comedia: Spider-Noir
Mejor coordinación de especialistas en un programa dramático: The Boys
Mejor interpretación de especialistas: El caballero de los Siete Reinos
Mejor diseño de títulos de crédito: Spider-Noir
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