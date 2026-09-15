Premios Emmy 2026: Lista completa de ganadores

Los Premios Emmy han celebrado un año más lo mejor de la televisión y a sus actores y creadores. La maldición de Widow's Bay ha sido la triunfadora con 14 estatuillas, Jean Smart ha batido récord como primera mujer en ganar un Emmy por cada una de las temporadas de una serie, Hacks, y The Pitt gana Mejor serie dramática por segundo año consecutivo.

Aquí tienes la lista completa de ganadores:

Mejor serie de comedia: La maldición de Widow's Bay

Mejor actor protagonista en una serie de comedia: Matthew Rhys, por La maldición de Widow's Bay

Mejor actriz protagonista en una serie de comedia: Jean Smart, por Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Stephen Root, por La maldición de Widow's Bay

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Kate O'Flynn, por La maldición de Widow's Bay

Mejor dirección en una serie de comedia: La maldición de Widow's Bay, por el episodio "Welcome to Widow's Bay!"

Mejor guion en una serie de comedia: La maldición de Widow's Bay, por el episodio "Welcome to Widow's Bay!"

Mejor serie dramática: The Pitt

Mejor actor protagonista en una serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz protagonista en una serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tom Pelphrey, por Task

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Allison Janney, por La diplomática

Mejor dirección en una serie dramática: Slow Horses, por el episodio "Scars"

Mejor guion en una serie dramática: Pluribus, por el episodio "We Is Us"

Mejor serie limitada o de antología: DTF St. Louis

Mejor actor protagonista en una serie limitada, de antología o película para televisión: Matthew Rhys, por La bestia en mí

Mejor actriz protagonista en una serie limitada, de antología o película para televisión: Sally Field, por Criaturas luminosas

Mejor programa de competición de telerrealidad: The Traitors

Mejor programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert

Mejor actor de reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión: David Harbour, por DTF St. Louis

Mejor actriz de reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión: Linda Cardellini, por DTF St. Louis

Mejor actor invitado en una serie de comedia: Rob Reiner, por The Bear

Mejor actriz invitada en una serie de comedia: Betty Gilpin, por La maldición de Widow's Bay

Mejor actor invitado en una serie dramática: Ernest Harden Jr., por The Pitt

Mejor actriz invitada en una serie dramática: Shailene Woodley, por Paradise

Mejor película para televisión: Criaturas luminosas

Mejor programa de animación: South Park

Mejor interpretación de voz de un personaje: Julie Andrews, por Los Bridgerton

Mejor dirección en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis

Mejor guion en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis

Mejor reparto en una serie de comedia: La maldición de Widow's Bay

Mejor reparto en una serie dramática: The Pitt

Mejor reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión: Love Story

Mejor coreografía en un programa de ficción: Palm Royale

Mejor fotografía en una serie de media hora: La maldición de Widow's Bay

Mejor fotografía en una serie de una hora: Spider-Noir

Mejor fotografía en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis

Mejor vestuario contemporáneo en una serie: Margo tiene problemas de dinero

Mejor vestuario contemporáneo en una serie limitada, de antología o película para televisión: Bronca

Mejor vestuario de fantasía o ciencia ficción: Fallout

Mejor vestuario de época: Palm Royale

Mejor peluquería contemporánea: Margo tiene problemas de dinero

Mejor peluquería de época, fantasía o ciencia ficción: Los Bridgerton

Mejor maquillaje contemporáneo no protésico: Margo tiene problemas de dinero

Mejor maquillaje no protésico de época, fantasía o ciencia ficción: Palm Royale

Mejor maquillaje protésico: The Pitt

Mejor composición musical para una serie: La maldición de Widow's Bay

Mejor composición musical para una serie limitada, de antología o película para televisión: La bestia en mí

Mejor supervisión musical: La maldición de Widow's Bay

Mejor música de cabecera: Pluribus

Mejor música y letra originales: The Pitt, por "Need Someone"

Mejor montaje en una serie dramática: Pluribus, por el episodio "We Is Us"

Mejor montaje en una serie de comedia de una sola cámara: Hacks, por el episodio "Hacks (Finale)"

Mejor montaje en una serie de comedia multicámara: Leanne, por el episodio "Having Big Feelings"

Mejor montaje en una serie limitada, de antología o película para televisión: DTF St. Louis, por el episodio "No One's Normal. It Just Looks That Way From Across the Street"

Mejor diseño de producción en un programa narrativo contemporáneo de una hora o más: Pluribus

Mejor diseño de producción en un programa narrativo de época o fantasía de una hora o más: Fallout

Mejor diseño de producción en un programa narrativo de media hora: La maldición de Widow's Bay

Mejor montaje de sonido en una serie de comedia o drama de media hora: La maldición de Widow's Bay

Mejor montaje de sonido en una serie de comedia o drama de una hora: Spider-Noir

Mejor montaje de sonido en una serie limitada, de antología, película para televisión o especial: Bronca

Mejor mezcla de sonido en una serie de comedia o drama de media hora: La maldición de Widow's Bay

Mejor mezcla de sonido en una serie de comedia o drama de una hora: Pluribus

Mejor mezcla de sonido en una serie limitada, de antología o película para televisión: Bronca

Mejores efectos visuales especiales en una temporada o película para televisión: Stranger Things

Mejores efectos visuales especiales en un episodio: Spider-Noir, por el episodio "Nightmare on a Gurney"

Mejor coordinación de especialistas en un programa de comedia: Spider-Noir

Mejor coordinación de especialistas en un programa dramático: The Boys

Mejor interpretación de especialistas: El caballero de los Siete Reinos

Mejor diseño de títulos de crédito: Spider-Noir