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SUBEN LOS PRECIOS

Los consejos de una experta ante la inflación: "Lo importante es tener recetas para mantener una alimentación saludable y dosificar gastos"

El encarecimiento de los bienes básicos golpea con fuerza la capacidad de compra y el bienestar de muchas familias en mitad de la vuelta a las aulas de los más pequeños. Laura Blanco, periodista especializada en economía, analiza la situación.

La subida del IPC provoca que la cesta de la compra se dispare.

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Anna Martín
Publicado:

Los precios se disparan y ahorrar es cada vez más complicado. La subida de precios en los mercados se convierte en la más alta de septiembre hasta la fecha. A esto, además, hay que sumar la vuelta al cole, la subida de los carburantes, de la luz, etc.

La escalada del IPC, provocada sobre todo por el precio de los combustibles y de la energía, ha disparado la cesta de la compra. De hecho, un propio pescadero admite bajo su experiencia que comer pescado se ha convertido en "un artículo de lujo".

Los huevos encabezan las quejas de los compradores

Los huevos también se encuentran encabezando el ranking de las quejas de los compradores y son varios los que confiesan escatimar en su compra. Laura Blanco, directora de contenidos de Capital Radio y periodista especializada en economía, interviene en el programa con motivo del debate para aportar una perspectiva más técnica ante la notoria subida.

En referencia a las protestas de los ciudadanos hacia los precios de los huevos, Blanco asiente y señala que se han encarecido más de un 13% en el último año. Algo que justifica porque "en economía todo tiene efectos colaterales" y detalla que el motivo que hay detrás es el incremento de la demanda del pollo.

Ante esta explicación, remarca que no todo se debe a la guerra en Irán o Rusia en sí mismas, pese a que son las principales causantes, sino que además influyen factores externos que también favorecen el alza. En el caso de los pollos, menciona ciertas enfermedades desarrolladas en las granjas de estas aves.

"Mientras dure la guerra, los precios van a seguir arriba"

Al ser preguntada por una fecha fin de la tendencia al alza de los precios, la periodista expone que "mientras dure la guerra en Irán y en Rusia los precios de los carburantes, del petróleo y de los combustibles van a seguir arriba".

"Es difícil ahorrar, pero lo importante es tener recetas que nos permitan movernos mientras dure esta situación tratando de mantener la calidad de vida en cuanto a la alimentación saludable e intentar dosificar los gastos para no consumir a crédito", aconseja Blanco.

La experta en economía añade que la situación se ve agravada dado que en nuestro país los "salarios de media son muy bajos". "Al final lo que sucede es que una vez que pasamos el día 15 de cada mes cuesta todavía más hacer las cuentas y las compras", resume.

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