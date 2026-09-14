La indignación de Albert Rivera por la gestión en Ceuta: “Cuando tú niegas un problema, lo único que haces es alimentar el problema”

Albert Rivera analiza en Espejo Público la situación migratoria y pone a Ceuta como ejemplo de lo que considera una mala gestión. Asegura que negar la existencia de un problema no lo soluciona, sino que termina agravándolo y favoreciendo la búsqueda de soluciones políticas más extremas.

Albert Rivera carga contra la gestión migratoria

Rivera sostiene que la inmigración será uno de los asuntos “más complejos de gestionar en la próxima década” y señala directamente lo ocurrido en Ceuta. Dice que la falta de respuestas por parte de los partidos moderados puede explicar parte del crecimiento de posiciones más radicales.

“Cuando tú niegas un problema, lo único que haces es alimentar el problema”

El exlíder de Ciudadanos defiende que España en determinados sectores, pero insiste en que debe producirse de manera regular. Añade que el país debería establecer criterios claros y cupos en función de las necesidades laborales, poniendo como ejemplo modelos como los de Canadá o Australia.

Se necesita inmigración para cubrir la falta de trabajadores pero regular

Rivera asegura que un país con sanidad, educación y pensiones públicas necesita controlar sus flujos migratorios para garantizar la sostenibilidad del sistema. Recuerda además la experiencia de generaciones de españoles que emigraron a otros países europeos con contratos de trabajo y cumpliendo las normas.

Ley nacional para establecer quien entra

“No puedes dejar que entre todo el mundo”

El expresidente de Ciudadanos reclama una ley nacional que establezca “quién queremos que venga y cómo queremos que venga”. Defiende alcanzar un pacto de Estado que permita mantener un mismo modelo migratorio independientemente de los cambios de Gobierno.

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