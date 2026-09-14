Revive la entrevista completa a Juan Vivas en El Hormiguero

Juan Vivas ha estado en El Hormiguero para analizar junto a Pablo Motos la crisis humanitaria de Ceuta. Durante la conversación, el presidente de la Ciudad Autónoma ha abordado la situación que atraviesa el territorio y sus principales preocupaciones.

Lo primero que ha querido hacer nada más aparecer en el plató ha sido agradecer al público su calurosa recibida y hacer lo mismo con el resto de españoles que se han volcado con Ceuta tras lo ocurrido el pasado 29 de julio.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado al presidente ceutí sobre los motivos que han llevado a la ciudad al límite. Juan Vivas ha culpado a la "indolencia, irresponsabilidad e intento de no molestar a Marruecos" por parte del Gobierno.

El político también ha cargado contra las hostiles relaciones mantenidas con el país africano y ha señalado a Pedro Sánchez por su "decepcionante" gestión desde el inicio de la crisis.

Por último, Juan Vivas ha relatado qué haría él para solucionar la crisis si tuviese las competencias suficientes y ha aprovechado su estancia en El Hormiguero para lanzar un emotivo mensaje en favor de la ciudad que preside.

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