Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Así ha sido

Revive la entrevista completa a Juan Vivas en El Hormiguero

El presidente de Ceuta ha analizado la situación y ha expuesto cómo cree que se debería gestionar semejante crisis humanitaria.

Revive la entrevista completa a Juan Vivas en El Hormiguero

Publicidad

Juan Vivas ha estado en El Hormiguero para analizar junto a Pablo Motos la crisis humanitaria de Ceuta. Durante la conversación, el presidente de la Ciudad Autónoma ha abordado la situación que atraviesa el territorio y sus principales preocupaciones.

Lo primero que ha querido hacer nada más aparecer en el plató ha sido agradecer al público su calurosa recibida y hacer lo mismo con el resto de españoles que se han volcado con Ceuta tras lo ocurrido el pasado 29 de julio.

"Gracias por defender a Ceuta y a España": Las emotivas palabras de Juan Vivas al llegar a El Hormiguero

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado al presidente ceutí sobre los motivos que han llevado a la ciudad al límite. Juan Vivas ha culpado a la "indolencia, irresponsabilidad e intento de no molestar a Marruecos" por parte del Gobierno.

El político también ha cargado contra las hostiles relaciones mantenidas con el país africano y ha señalado a Pedro Sánchez por su "decepcionante" gestión desde el inicio de la crisis.

Por último, Juan Vivas ha relatado qué haría él para solucionar la crisis si tuviese las competencias suficientes y ha aprovechado su estancia en El Hormiguero para lanzar un emotivo mensaje en favor de la ciudad que preside.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Juan Vivas en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Juan Vivas en El Hormiguero

El impresionante homenaje de Luis Piedrahita a Juan Tamariz: "Este juego se salta las tres normas de la magia"

El impresionante homenaje de Luis Piedrahita a Juan Tamariz: "Este juego se salta las tres normas de la magia"

Ciencia Marron
¡INCREÍBLE!

La ciencia más salvaje de Marron: Insectos y arácnidos de todo el planeta llegan al plató

Leo Harlem en El Hormiguero
¿LO SABÍAS?

La pasión oculta de Leo Harlem: "Podría estar hablando durante horas"

El pasado de Leo Harlem como panadero: "Eso no era dormir, era rebotar en la cama"
Se sincera

El pasado de Leo Harlem como panadero: "Eso no era dormir, era rebotar en la cama"

El humorista ha relatado cómo vivió su etapa como panadero y ha contado qué es lo más complicado de hacer en el horno.

Juan Vivas en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

El motivador discurso de Juan Vivas a favor de Ceuta: "El grito de 'Viva Ceuta' resonará con el eco de 'Viva España'"

Juan Vivas ha concluido su entrevista en El Hormiguero con un discurso motivacional, ensalzando Ceuta y los ceutíes con unas palabras realmente hermosas.

¿Cómo acabar con la crisis migratoria de Ceuta? Juan Vivas relata qué haría él

¿Cómo acabar con la crisis migratoria de Ceuta? Juan Vivas relata qué haría él

Juan Vivas en El Hormiguero

"A Marruecos hay que ponerle las cosas claras": Juan Vivas pide contundencia tras la invasión

Juan Vivas califica de “decepcionante” la actuación de Sánchez ante la crisis migratoria de Ceuta

Juan Vivas califica de “decepcionante” la actuación de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria de Ceuta

Publicidad