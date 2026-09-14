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En tierra lejana | 14 de septiembre

El dolor de Alya al volver a ver a Boran: “Le he llorado al marido de otra mujer”

Alya ha descubierto que Boran está vivo y no ha podido soportar el golpe. Después de encontrarlo en la empresa de Cihan, donde llevaba unos días oculto, ha acabado en el hospital desbordada por todo lo que acaba de descubrir.

El dolor de Alya al volver a ver a Boran: “Le he llorado al marido de otra mujer”

El dolor de Alya al volver a ver a Boran: “Le he llorado al marido de otra mujer”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Hace un año, Alya llegó a Mardin para enterrar a su marido. Desde entonces, su vida ha dado un giro: se casó con Cihan y terminó enamorándose de él sin saber que Boran seguía con vida.

Ahora, al verlo en una cama de hospital, en coma y sin poder reaccionar, ha recordado todo lo ocurrido durante este tiempo. “Le he llorado al marido de otra mujer”, ha reconocido, consciente de que ha vivido todo este tiempo creyendo que Boran había muerto mientras rehacía su vida junto a Cihan.

Durante todo este tiempo, además, se ha sentido culpable por la muerte de Boran. Llegó a pensar que había matado a su marido y esa culpa la ha acompañado durante meses. “La conciencia me estaba matando. Me sentía muy culpable”, ha confesado.

Ahora sabe que Boran está vivo, pero eso no borra todo lo que ha pasado. Alya no puede evitar pensar que, si hubiera conocido la verdad antes, muchas cosas habrían sido diferentes.

Por eso también se ha enfrentado a Cihan. Le ha reprochado que no confiara en ella y que no le contara que Boran seguía vivo. “Si mi marido hubiese confiado en mí y me hubiese contado algunas cosas, podría haberlo sabido. No habríamos acabado así”, ha asegurado.

Alya también ha lamentado no haberse marchado de Mardin cuando tuvo la oportunidad. Está convencida de que, si Cihan la hubiera dejado irse el primer día, nada de esto habría ocurrido.

Ahora siente que todo se ha complicado demasiado. Su hijo ha crecido creyendo que había perdido a su padre, ella ha rehecho su vida con Cihan y Boran lleva unos días escondido en la empresa sin que nadie pudiera contarle la verdad.

En el hospital, Alya no deja de hacerse la misma pregunta después de descubrir toda la verdad: “¿Quién va a pagar por eso ahora?”

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