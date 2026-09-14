Miguel Ángel Muñoz reaparece públicamente tras la muerte de su madre, Cristina Blanco, a los 61 años

Miguel Ángel Muñoz ha reaparecido públicamente en el evento exclusivo organizado por TAG Heuer con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado en el Club Metrópolis de Madrid. El actor, gran aficionado al mundo del motor se prepara para disfrutar de la competición desde una perspectiva muy especial, aunque atraviesa un momento muy delicado en el terreno personal tras la reciente pérdida de su madre, Cristina Blanco, fallecida el pasado 7 de junio.

Miguel Ángel Muñoz posando para la prensa | Gtres

Preguntado por cómo se encuentra y por las numerosas muestras de cariño que ha recibido durante estas semanas, Miguel Ángel ha preferido mantener la prudencia y no entrar en demasiados detalles sobre su duelo: "Os lo agradezco, pero sabéis que son temas muy complejos y, bueno, ya lo habéis dicho vosotros", respondía con serenidad. Una breve pero significativa declaración con la que deja entrever que continúa afrontando el difícil momento provocado por la muerte de su madre, una pérdida que ha marcado profundamente esta nueva etapa de su vida.

Miguel Ángel Muñoz reaparece públicamente | Gtres

Mientras retoma poco a poco su actividad profesional, Miguel Ángel también se ha mostrado orgulloso del buen momento que atraviesa el cine español. El actor destacaba títulos como Los domingos y El ser querido, además de la película de Los Javis, y aseguraba que España lleva varios años viviendo una etapa de gran nivel cinematográfico. Se trata sin duda de una vuelta al trabajo que afronta con nuevos proyectos y que, en el terreno personal, se produce mientras continúa procesando la pérdida de su madre.