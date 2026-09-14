Jorge denuncia las continuas agresiones entre migrantes: "Ellos tienen que rematar, ayer le cortaron el brazo a uno con un machete"

Ya son más de 45 días desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta y los vecinos no aguantan más. Jorge, vecino ceutí, ve todos los días desde el balcón de su casa las continuas agresiones y peleas y denuncia lo sucedido: "Aquí abajo, a un hombre le cortaron el brazo" y recalca que ellos no tienen una pelea con empujones y ya está, "ellos tienen que rematar".

La casa de Jorge está justo enfrente de la playa del Trampolín y denuncia el desplazamiento masivo de los migrantes a este punto: "Cada día tenemos 20-25 asentamientos nuevos diarios". "Cuando viene un ministro, los mueven y ellos vienen a la playa del Trampolín", apostilla Jorge.

"No me voy a ir, si me apuñalan, que me apuñalen"

La crisis migratoria y el desplazamiento a la playa del Trampolín ha conseguido que varios vecinos, entre ellos Jorge, tengan que poner unas concertinas alrededor de su casa ya que le invaden su propiedad. También, afirma que cada día se pelea con "5-6 migrantes" y afirma que no se va a ir de su casa: "Si hay que aguantar, se aguantará, si tengo que pelearme todos los días, aquí seguiré" y destaca que si le apuñalan, que "me apuñalen".

El problema del desplazamiento pone ahora el foco en la desaladora de Ceuta, ya que varios de los migrantes se han asentado en un perímetro detrás de ella. "La policía los ha tenido que sacar tirando un tabique y entrando con una excavadora". Este peligro puede poner en riesgo las aguas de Ceuta con una gran mancha de aceite en la zona que suministra a toda la ciudad.

Destaca el vecino ceutí que los migrantes, "son nocturnos", ahora "están todos durmiendo", pero a partir de las 19:00, "se espabilan". Y, asegura que si continúan esos desplazamientos a la playa del Trampolín, van a terminar "ocupando la carretera".

El sábado pasado, comenzaron con los desplazamientos de más de 800 migrantes a unas nuevas carpas instaladas cerca de la antigua cárcel, "no entran ni locos".

Continúa el miedo ocho semanas después

A las palabras de Susanna Griso y Pilar Losantos desde el plató sobre los migrantes que intentan agredir sexualmente a mujeres en Ceuta, Jorge, destacaba que debajo de su casa , se masturban: "Mi hija, mi mujer y yo, vimos ahí a uno dándole al meneo", "tuvimos que echarle la bronca".

"Mi hija es más valiente y sale a la calle, pero mi mujer se pasa prácticamente todo el día en casa", finaliza Jorge asegurando que se nota "muchísimo" quienes "vienen a trabajar y los que vienen a golfear".

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