Escandaloso parcial de 21-0 en AlaZ: David arrasa y obliga a Moisés a una heroicidad

Entre los duelos más desiguales que se han visto en AlaZ, entra directo al podio el de este programa de Pasapalabra entre David y Moisés. Las distancias han sido siderales entre uno y otro, con el barcelonés en modo huracán. Ha arrasado con 22 aciertos en sólo cuatro turnos, dejando casi en anécdota un fallo tempranero, y su rival ha tenido que tirar de épica en su intento de remontada.

David, con una gran segundada, ha empezado la prueba, pero con un revés en la C. Tampoco Moisés ha vivido su mejor arranque, pasando en sus dos primeras letras. Sin embargo, los siguientes turnos han abierto una brecha insalvable entre los dos. El barcelonés ha acelerado con una jugada de seis aciertos y, a continuación, con una de trece. El parcial que reflejaban los marcadores en ese momento parecía increíble: ¡21-0!

A David sólo le quedaba la Z para completar su primera ronda: ha acertado y se ha plantado con esos 22 aciertos. La heroicidad a la que Moisés estaba llamado era de 16 respuestas. De hecho, en caso de no tropezar, el empate le daba la victoria. ¿Misión imposible? ¡Dale al play!

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