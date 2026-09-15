Insultos y amenazas a Ez Abde tras apoyar a Ceuta con el lema 'Todos somos caballas'

Ez Abde ha recibido insultos y amenazas en sus redes sociales después de participar en el gesto de apoyo a Ceuta protagonizado por los futbolistas del Real Betis y del Villarreal en los prolegómenos de su encuentro en La Cerámica.

Los jugadores de ambos equipos saltaron al césped con una camiseta en la que podía leerse "Todos somos caballas", lema utilizado durante las últimas semanas por diferentes colectivos y clubes para mostrar su solidaridad con la población de Ceuta.

Entre ellos estaba Abde, nacido en Beni Mellal (Marruecos), criado en Elche y actual internacional con la selección marroquí.

La imagen del extremo mostrando la camiseta provocó posteriormente una oleada de comentarios en sus perfiles sociales, algunos de ellos con insultos y mensajes amenazantes por haber participado en la iniciativa.

De estar cerca de España a jugar con Marruecos

El caso de Abde resulta especialmente llamativo por su historia internacional. En 2021, el futbolista parecía encaminado a representar a España, país en el que se formó desde pequeño. Meses después terminó optando definitivamente por defender los colores de Marruecos.

Ahora, su participación en el gesto de apoyo a Ceuta ha provocado las críticas de algunos usuarios que interpretaron la imagen como una posición contraria a las reivindicaciones marroquíes sobre la ciudad autónoma.

"Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria", señalaba uno de los mensajes publicados contra el jugador.

Otros incidían directamente en la reivindicación territorial: "Te guste o no, Sebta y Melilla son, y siempre serán, marroquís".

"Ceuta es marroquí", afirmaba otro usuario.

Mensajes amenazantes contra Abde

Entre las numerosas críticas aparecieron también mensajes de tono especialmente grave dirigidos al futbolista: "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida", podía leerse en uno de ellos.

Otro comentario apuntaba directamente a su futuro con la selección marroquí: "La última vez que lo veamos con la selección será una lección y que Dios lo cambie, le dé un poco de aliento en su país".

"Ceuta y Melilla son marroquíes. La historia no se borra con una camiseta", aseguraba otro mensaje.

También aparecieron descalificaciones personales como "No seas un cobarde y sé un hombre".

"Un verdadero marroquí no abandona su patria cuando más lo necesita. Algunas situaciones no se olvidan, y algunas traiciones se abandonan por respeto construidas durante años", afirmaba otro usuario.

Un gesto conjunto de Betis y Villarreal

Abde no realizó el gesto en solitario. Los futbolistas del Betis y del Villarreal participaron conjuntamente en la iniciativa antes de que comenzara el encuentro en La Cerámica, que terminó con victoria del conjunto andaluz por 1-2.

La camiseta con el mensaje 'Todos somos caballas' forma parte de las diferentes muestras de solidaridad con Ceuta que se han sucedido durante las últimas semanas dentro del fútbol español.

Abde se sumó al gesto como uno más de los futbolistas presentes sobre el césped. Sin embargo, su condición de internacional marroquí provocó que la imagen tuviera una repercusión particular y terminara generando numerosos ataques contra él en las redes sociales.

El extremo del Betis, que en su momento tuvo la posibilidad de jugar con España y finalmente eligió Marruecos, ha quedado así en el centro de una polémica que ha trascendido completamente lo deportivo.