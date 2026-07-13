El director de 'El Mundo' Joaquín Manso apunta a la causa del incendio de 'Los Gallardos': "Muchas de esas zonas no cumplen con la obligación"

El incendio en 'Los Gallardos' (Almería) se ha cobrado ya 13 víctimas mortales. La muerte de una mujer británica de 93 años que contaba con patologías previas en el Hospital Universitario Torrecárdenas ha elevado a trece personas el número de víctimas mortales a causa del incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería).

Algunas voces apuntan a que las muertes se debieron a una mala planificación de las evacuaciones. El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, aseguraba que si la gente había muerto había sido por su culpa porque no fueron por donde tenían debido a la falta de señalización. Destaca que habría que hacer un sistema para señalizar esas vías de evacuación de forma adecuada. "La gente tenía que mandar mensajes para que cada uno supiera que tenían que hacer y la gente supiera cómo actuar". Destacaba además que a la población local se le había marginado tanto en la prevención de incendios como en la extinción o en la aportación de medios.

"El factor humano no se puede controlar en un incendio"

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso, explica que en este tipo de catástrofes no se puede controlar el factor humano. "No se pueden controlar todos los elementos", añadía. Considera que el enfrentamiento político que se ha vivido en la DANA o los incendios del pasado verano se creó una sensación de Estado ineficaz ante los ciudadanos, aunque ahora se ha exhibido lo contrario.

No obstante, mantiene que es importante fiscalizar las causas de la tragedia y en qué podemos mejorar a partir de esta experiencia. "Muchos vecinos se han quejado de que no tenían información suficiente sobre cómo reaccionar ante esta tragedia. Las imágenes de la caravaa sugieren que se metieron por un camnino erróneo".

En opinión del periodista, muchas de esas zonas no cumplen con la obligación de contar con una señalización de emergencia que detalle las rutas de evacuación. "Son las autoridades quienes tienen la obligación de detallar a los vecinos por dónde tienen que salir".

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