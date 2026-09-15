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Con Trancas y Barrancas

¡Competición de papilas gustativas! Pablo Motos y Leo Harlem se enfrentan en un reto gastronómico

Las hormigas han enfrentado al presentador y al invitado a un desternillante reto que ha puesto a prueba sus habilidad para degustar alimentos.

¡Competición de papilas gustativas! Pablo Motos y Leo Harlem se enfrentan en un reto gastronómico

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Leo Harlem ha tomado el relevo de Juan Vivas en El Hormiguero para aportar su particular visión de la actualidad. El humorista ha puesto el toque de humor a la noche con sus habituales ocurrencias y reflexiones.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del cómico para enfrentarle a Pablo Motos en una competición gastronómica. En ella, presentador e invitado carecían de la vista para adivinar qué alimento estaban degustando.

Después de un ajustado duelo donde ambos han demostrado tener muy desarrolladas sus papilas gustativas, Pablo se ha terminado imponiendo en el último momento. ¡Dale a play para ver este momentazo!

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