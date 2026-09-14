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'Hasta el último euro', el videojuego que enseña finanzas a los jóvenes españoles

La prueba gratuita mide cuánto saben de finanzas los usuarios de 14 a 30 años a través de situaciones cotidianas.

La aplicación para educar en finanzas

"Hasta el último euro", el videojuego que enseña finanzas a los jóvenes españoles

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Carlos Villán
Publicado:

Hay una franja de edad que lo paga todo con tarjeta y que vive al día. Hay un gran grupo de jóvenes españoles que no sabría qué hacer con sus ahorros, que no entiende la expresión "tener colchón" o que no es consciente de los euros que entran y sale en su economía doméstica.

Lanzamos en la calle las preguntas '¿qué es tener colchón?' y '¿cómo invertirías tus ahorros?' y comprobamos que las respuestas oscilan entre el abanico de grises comprendido entre no tenerlo muy claro y no tener ni idea.

"Hasta el Último Euro" es un videojuego gratuito sobre educación financiera que nace para explicar desde las aulas todo estos conceptos. "Está pensado para jóvenes de 14 a 30 años. Utiliza un lenguaje juvenil para facilitar la comprensión de los más jóvenes", cuenta Javier Urones, Responsable de Negocio de XTB España.

Así funciona

Está configurado con formato tipo test. Al arrancar el juego escogemos el perfil que más se asemeja al nuestro entre tres posibilidades. Pantalla tras pantalla, el videojuego va preguntando casos tan habituales como qué hacer si te invitan a una cena y el menú ronda los 25-30 euros. Respuestas:

A/ hace tiempo que no veo a mis amigos, quiero ir, pero propongo otro sitio más barato.

B/Necesito socializar y voy seguro.

C/ Paso de ir. No está en mi presupuesto y ya los veré en otro momento.

Dependiendo de las respuestas, la iniciativa va forjando un perfil del jugador y al final, solo al acabar, el videojuego nos razona qué tipo de perfil somos.

"El objetivo es que desarrollen una relación más sana y más natural con el dinero y se lo acercamos con un formato de videojuego que es más próximo a ellos. El juego les obliga primero a que tomen decisiones y luego a que aprendan el concepto", asegura el responsable de XTB.

"No nos enseñan este tipo de cosas en el colegio, ni en la carrera. Y son aspectos de la vida diaria que necesitamos saber o las aprenderemos a la fuerza y tras equivocarnos", dice un joven de 24 años.

El proyecto 'Hasta el Último Euro' es finalista del Premio Finanzas que convocan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía.

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