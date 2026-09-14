El teniente retirado Francisco Gan Pampols: "Lo de Ceuta es un ataque híbrido en 'la zona gris', que es la que existe entre la paz y el conflicto"

Se espera que en las próximas semanas el rey Felipe VI viaje a Ceuta. Esta misma tarde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tendrá un despacho con el monarca en Zarzuela en el que se espera que traten los detalles de este futuro viaje. 'Espejo Público' habla con el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols sobre los supuestos intentos de dimisión en el Ejército que habría frenado el Rey. No le consta que haya habido amagos de dimisión en la cúpula militar. Conoce personalmente al jefe del estado mayor de la defensa y le describe como "una persona de lealtad y ecuanimidad acreditada que no amenazaría jamás" con una dimisión.

Desde algunos foros se apunta a que los militares están inactivos en Ceuta y no tienen un compromiso real con la población. El general señala que las fuerzas armadas son una institución jerarquizada y responden de una forma unánime y solidaria a las órdenes por lo que descarta que estén inactivos en ningún caso. Califica la entrada masiva de inmigrantes como un ataque híbrido en 'la zona gris', que es "la que existe entre la paz y el conflicto".

"En la guerra híbrida se usa a la población como arma"

Recuerda Gan Pampols que una guerra híbrida requiere el empleo de la fuerza y usa a la población como arma. "Una cuestión de carácter humanitario es una acción hostil porque satura los servicios e impide el normal funcionamiento de estos. A la población le genera unas sensación de inseguridad y hay un clamor social que pide que se resuelva un problema que es excepcional".

Pone sobre la mesa que Marruecos tendrá la imagen de vecino incómodo pero no ocurre nada en Marruecos que las fuerzas de seguridad marroquíes no sean capaces de controlar. "Esto lo hemos visto en numerosas ocasiones. No cabe la interpretación de que se sorprendieron con lo que ocurrió. No se concentran 80.000 personas a 5 kilómetros de Ceuta en territorio marroquí sin que Marruecos lo sepa", mantiene.

"La federación rusa en Marruecos ha ido retrocediendo"

Explica el experto que de un ataque híbrido como el que se ha vivido en Ceuta el que saca tajada es el que lo facilita o provoca. "EEUU tiene intereses de carácter económico y defensivo en Marruecos. La federación rusa en Marruecos ha ido retrocediendo, tiene una huella más importante en Argelia porque es su principal proveedor de armamento y su aliado natural. La unión soviética hubiera querido que Argelia hubiera alcanzado una salida al Atlántico".

Advierte que entre todos los migrantes que han pasado la frontera también se han colado yihadistas. "Salvo algunas honradísimas excepciones veo unos perfiles y unos niveles de agresividad que son un caldo de cultivo perfecto para que haya elementos criminales y yihadistas"

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