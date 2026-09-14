Juan Vivas: "Marruecos no es un país fiable, lo que está en juego no es solo Ceuta, sino toda España"

Juan Jesús Vivas ha endurecido sus críticas contra la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma ha asegurado durante una entrevista en 'El Hormiguero' que trasladó diferentes advertencias antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y que llegó a solicitar la declaración de emergencia, un mando único y el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Vivas ha explicado que en los días anteriores ya percibían un aumento de la presión. En una semana habían entrado 1.500 personas y la acogida de menores, competencia de la ciudad, había pasado de 180 a 800. Ante esta situación, contactó con Moncloa y recibió como respuesta que "todo estaba bajo control".

El presidente ceutí asegura que continuaron insistiendo hasta que el jefe de gabinete de Moncloa trasladó al suyo que dejara de llamar: "Mira ya no llames más, no te pongas más pesado que la información la vais a tener a través de la delegación del gobierno".

Vivas también ha cuestionado que España vaya a organizar junto a Marruecos el Mundial de fútbol mientras mantiene sus críticas hacia el país vecino por lo sucedido en Ceuta. El presidente ceutí considera incompatible ambos escenarios y reclama una respuesta más firme, también desde las instituciones europeas. "A Marruecos hay que poner las cosas claras, se tiene que ser muy contundente se tiene que ser muy claro, y se tiene que contar con el respaldo de Europa", ha defendido. Para Vivas, la frontera ceutí no es únicamente española, sino también la frontera de Europa en África.

Vivas cuestiona la actuación del Gobierno

Según ha relatado, también solicitó activar la Ley de Seguridad Nacional y trasladó sus peticiones al Ministerio del Interior. Finalmente, el 29 de julio recibió la respuesta de que no era necesario establecer otro mando único y que la situación correspondía a lo habitual durante los veranos. Al día siguiente comenzó la entrada masiva.

Para Vivas, la respuesta del Ejecutivo estuvo marcada por una combinación de falta de actuación, responsabilidad ante lo que estaba ocurriendo y una voluntad de "no incomodar a Marruecos". "Creo sinceramente que el gobierno de la nación no ha estado a la altura de sus obligaciones constitucionales", ha afirmado.

También ha rechazado definir lo ocurrido únicamente como una crisis migratoria. "Lo que se está viviendo no es una crisis migratoria, ha sido una invasión en toda regla". Vivas sostiene que se produjo una entrada de 80.000 personas en unas 30 horas en una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes y considera que su dimensión, la forma en la que se produjo y el papel que atribuye a Marruecos permiten hablar de una "invasión en toda regla".

Reclama recuperar el control de la frontera

El presidente de Ceuta ha cifrado en alrededor de 13.000 las personas que actualmente permanecerían en la ciudad al sumar unas 10.000 a las aproximadamente 3.000 que había antes del inicio de la crisis.

Vivas considera además que España no debería depender de Marruecos para controlar la frontera. "La frontera tiene que estar en manos de España y de Europa, no en mano de Marruecos; porque permítame que lo diga, no es un país fiable y a la vista está", ha asegurado.

Por ello, propone reforzar las infraestructuras fronterizas, los medios humanos, materiales y tecnológicos y aumentar la presencia europea en Ceuta y Melilla, incluyendo a Frontex y la agencia de asilo.

"Ceuta está en una situación límite"

Vivas también ha rechazado que el aumento de la inseguridad sea una percepción subjetiva. Según los datos del 112 que ha expuesto durante la entrevista, los expedientes relacionados con seguridad ciudadana aumentaron un 600% durante agosto, mientras las actuaciones de Bomberos crecieron un 500% y los incidentes en el puerto un 2.000%.

“Ceuta está en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”, ha advertido. Pese a este escenario, ha terminado trasladando un mensaje de esperanza y agradecimiento al resto de España por el respaldo recibido, al tiempo que ha pedido que la situación de la ciudad autónoma no caiga en el olvido.invasión en toda regla".