Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno quiere rozar las 10.000 plazas de acogida para migrantes en Ceuta

Desde el pasado 30 de julio la presencia militar en Ceuta ha variado mucho. Ahora mismo se calcula que hay 2.800 militares. El Gobierno ha desplegado 250 operativos más desde el día de la avalancha. Además se ha reforzado la Policía con 300 efectivos y 250 de Guardia Civil. Y a pesar de ello, estos efectivos no parece resultar suficientes para controlar la situación.

Ocho semanas después Ceuta sigue en el centro del foco informativo. En el terreno judicial la última hora pasa por la petición de la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la causa, María Tardón, para que el juzgado de la ciudad autónoma le remita la causa contra el delegado del Gobierno allí, Miguel Ángel Pérez.

En el terreno político, la actualidad pasa por los platós de Atresmedia porque este martes Pedro Sánchez visitó laSexta y Juan Jesús Vivas El Hormiguero.

El jefe del ejecutivo dijo en esta casa que alrededor de 200 migrantes regresan cada día a Marruecos y que se espera llegar a las 10.000 plazas de acogida en Ceuta. Por su parte, Vivas aseguró que la crisis se "podría haber evitado" y acusó a Moncloa de falta de "voluntad" al tramitar los expedientes.

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