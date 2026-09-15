Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno quiere rozar las 10.000 plazas de acogida para migrantes en Ceuta
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Desde el pasado 30 de julio la presencia militar en Ceuta ha variado mucho. Ahora mismo se calcula que hay 2.800 militares. El Gobierno ha desplegado 250 operativos más desde el día de la avalancha. Además se ha reforzado la Policía con 300 efectivos y 250 de Guardia Civil. Y a pesar de ello, estos efectivos no parece resultar suficientes para controlar la situación.
Ocho semanas después Ceuta sigue en el centro del foco informativo. En el terreno judicial la última hora pasa por la petición de la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la causa, María Tardón, para que el juzgado de la ciudad autónoma le remita la causa contra el delegado del Gobierno allí, Miguel Ángel Pérez.
En el terreno político, la actualidad pasa por los platós de Atresmedia porque este martes Pedro Sánchez visitó laSexta y Juan Jesús Vivas El Hormiguero.
El jefe del ejecutivo dijo en esta casa que alrededor de 200 migrantes regresan cada día a Marruecos y que se espera llegar a las 10.000 plazas de acogida en Ceuta. Por su parte, Vivas aseguró que la crisis se "podría haber evitado" y acusó a Moncloa de falta de "voluntad" al tramitar los expedientes.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vivas: "Lo que está en juego es la integridad territorial de España"
En su entrevista en 'El Hormiguero', el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró que la entrada masiva de migrantes "se podría haber evitado" si "se hubieran puesto todas las capacidades del Estado".
Del mismo modo sostiene que "se tendría que haber evitado" porque "lo que está en juego es la integridad territorial de España": "Lo que está en juego es la piedra angular de nuestra Constitución, lo que está en juego es nuestra democracia".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Resolver la crisis antes de acabar 2026
Pedro Sánchez ha asegurado que unas 200 personas migrantes que llegaron a Ceuta el pasado 30 de julio están regresando cada día a Marruecos. Además, ha señalado que el Ejecutivo trabaja para alcanzar cerca de 10.000 plazas de acogida para migrantes.
El presidente del Gobierno confía en que la crisis quedar resuelta antes de acabar 2026, coincidiendo con el plazo previsto para establecer un mando único.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El PP exige medidas "inmediatas" para el retorno de los menores
Este martes, el Partido Popular defenderá una moción consecuencia de interpelación en el Senado en la que exige al Gobierno adoptar medidas de forma "inmediata" para garantizar el retorno a Marruecos de los migrantes llegados a Ceuta. Asimismo pedirá reforzar la protección de mujeres y menores y aumentar los recursos de atención a las víctimas de violencia sexual.
No obstante, la iniciativa de los de Feijóo también insta al Ejecutivo informar "con transparencia" a las Cortes sobre el número de agresiones sexuales registradas durante la crisis, el estado de las investigaciones, las medidas de protección adoptadas, los recursos desplegados y los protocolos activados para prevenir nuevas agresiones y atender a las víctimas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El papel del Ejército
La postura del Gobierno ha tomado varios cambios respecto al papel del Ejército en la ciudad autónoma. El almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, explica que ahora "uno de cada cuatro soldados puede ir armado y sí que llevan munición".
Pero vuelve a exponer lo mismo: "Si no hay unas reglas de enfrentamiento ellos mismos no pueden disparar porque si lo hacen en defensa propia son ellos los que tienen que enfrentarse a un juez español para ver si se han dado las circunstancias" para haber actuado en defensa propia.
Garat sostiene que lo que necesitan los soldados es "unas reglas": "Que sea el Gobierno, y no ellos, el que se enfrente al juez si algo de estas acciones sale mal".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | "Cuando hay mucha gente tirando piedras las circunstancias pueden cambiar"
Sobre las personas que han entrado a Ceuta por la crisis migratoria, el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, señala que "no todos son personas pacificas y que muchos de ellos son delincuentes y otros agentes del propio Marruecos", lo que se resulta en "tensiones y ataques a los soldados", los cuales "no pueden repeler si no tienen unas reglas de enfrentamiento suficiente".
"No se puede, en principio, un fusil para defenderse de una piedra, pero cuando hay mucha gente tirando piedras las circunstancias pueden cambiar", expone Garat.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Garat: "Son proyectiles en una acción disparada"
Juan Rodríguez Garat explica que es "el Gobierno es el que tiene que definir el nivel de fuerza que se tiene va a usar para estas circunstancias". En este caso, "interpreta que es una crisis migratoria", pero para el almirante retirado se trata de "un ataque híbrido".
En cuanto perspectiva de los migrantes, Garat asegura que "la mayor parte" de los migrantes "son proyectiles en una acción disparada" y como "no son soldados enemigos, hay que tratarlos de una manera que depende de la decisión del Gobierno".
Y si la situación se trata como una crisis migratoria, "los soldados no tienen más que hacer que lo que están haciendo: colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado"
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Garat: "Una guerra híbrida"
El almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, considera que, aunque "los soldado no están en la primera línea", sí que están "apoyando con disuasión, presencia en las calles y vigilancia", en una situación que define como "guerra híbrida".
"La forma de preservar la seguridad de nuestras fuerzas todavía no están suficientemente detallada, les faltan reglas de enfrentamiento para su defensa", lo que asegura que "complica su actuación".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | También avisó a Interior
Asegura que esa misma petición la trasladó al Ministerio del Interior, si bien le "dijeron que necesitaban 24 horas para poderlo resolver". "Como yo no quería añadir a la crisis que teníamos entonces una crisis institucional, fui prudente". Y prosigue: "A las 24 horas me llamaron para decirme nuevamente que el mando único lo ejercería el delegado del gobierno (...) y al día siguiente, desgraciadamente, el jueves, tuvimos la invasión".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vivas asegura que avisó a Moncloa los días previos
Vivas asegura que él mismo avisó a Moncloa los días previos a la avalancha. "Tuve una reunión en la delegación de gobierno el día 27, y pedí que se activara la ley de seguridad nacional", dijo para añadir que pidió "un mando único y pedí el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vivas ve a Marruecos responsable de un "ataque híbrido"
El presidente ceutí señala a Marruecos como responsable de un "ataque híbrido" que "no reconoce" la "soberanía" de las ciudades autónomas. "Ha procurado siempre el acoso y derribo de nuestras dos ciudades".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vivas insiste en que lo ocurrido en Ceuta fue una "invasión"
En Antena 3, en El Hormiguero, Juan Jesús Vivas evidenciaba que analiza la crisis que sufre Ceuta de forma distinta. Si para el jefe del ejecutivo lo ocurrido en la ciudad autónoma es una crisis migratoria, para el presidente ceutí no lo es sino que lo tacha de "invasión". "Lo que está en juego es la piedra angular de nuestra Constitución, lo que está en juego es nuestra democracia", ha dicho Vivas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez sigue defendiendo a Marruecos
Ha insistido el presidente en que no hay pruebas de que Marruecos esté detrás de la entrada masiva y asegura que ha manifestado su voluntad de reagrupar familiarmente también a estos menores" y que "esto lleva un tiempo". Si bien, ha insistido en que están "poniendo toda la maquinaria, todos los recursos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez pide "paciencia" y "empatía" a los ceutíes
El presidente del Gobierno ha pedido "paciencia" y "empatía" a los ceutíes porque "exige un tiempo" identificar a los migrantes y resolver sus expedientes. "Eso exige en primer lugar que reubiquemos a todos los migrantes que en esas imágenes podemos ver en las playas, en centros; luego tenemos que triar, tenemos que identificar a estos migrantes y, finalmente, proceder en el mayor breve espacio de tiempo a, o bien la tramitación de la protección internacional, o bien la devolución al país de origen".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El Gobierno quiere rozar las 10.000 plazas de acogida
Pedro Sánchez ha asegurado que desde el pasado 30 de julio, día en el que una avalancha de migrantes entró en tromba de forma irregular en Ceuta, alrededor de 200 personas al día regresan a Marruecos. Además, ha dicho que quieren rozar las 10.000 plazas de acogida para migrantes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Noche de presidentes en Atresmedia
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Comenzamos repasando las dos entrevistas que sin duda darán mucho que hablar este martes. Juan Jesús Vivas visitó El Hormiguero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez estuvo en laSexta.
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