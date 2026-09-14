El impresionante homenaje de Luis Piedrahita a Juan Tamariz: "Este juego se salta las tres normas de la magia"

Tras la intervención de Juan Vivas, Leo Harlem ha aparecido en El Hormiguero para cambiar el tono de la noche. El humorista ha repasado algunos temas de actualidad desde su particular sentido del humor y ha protagonizado varios momentos de lo más divertidos.

Para poner el broche de oro a un programa inolvidable, Luis Piedrahita ha querido aparecer para homenajear al ilustre ilusionista Juan Tamariz. El mago falleció el pasado 18 de agosto y el colaborador ha rescatado uno de sus trucos más famosos para recordarle en el programa.

Ante la atónita mirada y participación del presentador y el invitado, Piedrahita ha recreado un juego absolutamente increíble e irrepetible. ¡No te lo puedes perder!

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