Desternillante
Disfruta de la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero
El humorista ha sido el protagonista de una noche plagada de risas tras la charla mantenida con el presidente de Ceuta.
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Tras la intervención de Juan Vivas, Leo Harlem ha puesto la nota de humor a El Hormiguero. El cómico ha llegado al programa con su particular forma de analizar la actualidad y ha protagonizado una nueva dosis de humor y ocurrencias.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el desconocido pasado del humorista como panadero. El invitado ha echado la vista atrás y ha recordado lo complicado que se le hacía madrugar y aguantar a sus compañeros.
También ha habido tiempo para conocer algunos aspectos menos conocidos del invitado. Según ha relatado el propio Leo, es un gran aficionado del boxeo y ha asegurado que puede tirarse horas hablando sobre el noble deporte.
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