Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

Disfruta de la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

El humorista ha sido el protagonista de una noche plagada de risas tras la charla mantenida con el presidente de Ceuta.

Disfruta de la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

Publicidad

Tras la intervención de Juan Vivas, Leo Harlem ha puesto la nota de humor a El Hormiguero. El cómico ha llegado al programa con su particular forma de analizar la actualidad y ha protagonizado una nueva dosis de humor y ocurrencias.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el desconocido pasado del humorista como panadero. El invitado ha echado la vista atrás y ha recordado lo complicado que se le hacía madrugar y aguantar a sus compañeros.

El pasado de Leo Harlem como panadero: "Eso no era dormir, era rebotar en la cama"

También ha habido tiempo para conocer algunos aspectos menos conocidos del invitado. Según ha relatado el propio Leo, es un gran aficionado del boxeo y ha asegurado que puede tirarse horas hablando sobre el noble deporte.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Juan Vivas en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Juan Vivas en El Hormiguero

El impresionante homenaje de Luis Piedrahita a Juan Tamariz: "Este juego se salta las tres normas de la magia"

El impresionante homenaje de Luis Piedrahita a Juan Tamariz: "Este juego se salta las tres normas de la magia"

Ciencia Marron
¡INCREÍBLE!

La ciencia más salvaje de Marron: Insectos y arácnidos de todo el planeta llegan al plató

Leo Harlem en El Hormiguero
¿LO SABÍAS?

La pasión oculta de Leo Harlem: "Podría estar hablando durante horas"

El pasado de Leo Harlem como panadero: "Eso no era dormir, era rebotar en la cama"
Se sincera

El pasado de Leo Harlem como panadero: "Eso no era dormir, era rebotar en la cama"

El humorista ha relatado cómo vivió su etapa como panadero y ha contado qué es lo más complicado de hacer en el horno.

Juan Vivas en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

El motivador discurso de Juan Vivas a favor de Ceuta: "El grito de 'Viva Ceuta' resonará con el eco de 'Viva España'"

Juan Vivas ha concluido su entrevista en El Hormiguero con un discurso motivacional, ensalzando Ceuta y los ceutíes con unas palabras realmente hermosas.

¿Cómo acabar con la crisis migratoria de Ceuta? Juan Vivas relata qué haría él

¿Cómo acabar con la crisis migratoria de Ceuta? Juan Vivas relata qué haría él

Juan Vivas en El Hormiguero

"A Marruecos hay que ponerle las cosas claras": Juan Vivas pide contundencia tras la invasión

Juan Vivas califica de “decepcionante” la actuación de Sánchez ante la crisis migratoria de Ceuta

Juan Vivas califica de “decepcionante” la actuación de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria de Ceuta

Publicidad