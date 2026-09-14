Dos menores resultan heridos, uno en estado muy grave y otro leve, al ser golpeados por un tren de Cercanías en Madrid

Emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado de que dos menores resultaron heridos, uno de carácter muy grave y el otro leve, después de ser golpeados por un tren de Cercanías cerca de la estación de La Navata, en Galapagar (Madrid).

Alrededor de las 00:20 horas se recibió la llamada de Adif en el 112. Al llegar al lugar de los hechos se encontraron a los dos menores a una distancia aproximada de 200 metros del andén. Según las primeras hipótesis, los dos menores se encontraban caminando junto a las vías cuando fueron golpeados.

Hasta la zona se trasladaron a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y los sanitarios. El herido de carácter muy grave fue trasladado en UVI al Hospital Puerta de Hierro. Del otro herido no hay información sobre si requirió o no hospitalización. Los pasajeros que viajaban en el tren afectado fueron trasladados a otro convoy habilitado por Renfe.

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