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Accidente en Cercanías

Dos menores resultan heridos, uno en estado muy grave y otro leve, al ser golpeados por un tren de Cercanías en Madrid

Según las primeras hipótesis, los dos menores se encontraban caminando junto a las vías cuando fueron golpeados.

Emergencias 112

Dos menores resultan heridos, uno en estado muy grave y otro leve, al ser golpeados por un tren de Cercanías en Madrid | @112cmadrid

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado de que dos menores resultaron heridos, uno de carácter muy grave y el otro leve, después de ser golpeados por un tren de Cercanías cerca de la estación de La Navata, en Galapagar (Madrid).

Alrededor de las 00:20 horas se recibió la llamada de Adif en el 112. Al llegar al lugar de los hechos se encontraron a los dos menores a una distancia aproximada de 200 metros del andén. Según las primeras hipótesis, los dos menores se encontraban caminando junto a las vías cuando fueron golpeados.

Hasta la zona se trasladaron a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y los sanitarios. El herido de carácter muy grave fue trasladado en UVI al Hospital Puerta de Hierro. Del otro herido no hay información sobre si requirió o no hospitalización. Los pasajeros que viajaban en el tren afectado fueron trasladados a otro convoy habilitado por Renfe.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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