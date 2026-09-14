Sánchez niega sufrir chantaje de Marruecos por Pegasus y fija de plazo hasta final de año para resolver la crisis en Ceuta

Pedro Sánchez se ha pasado por El Intermedio mientras continua la crisis migratoria en Ceuta. Mes y medio después de la llegada de entre 70.000 y 80.000 inmigrantes sigue sin haber cifras oficiales y el Gobierno tampoco ve necesario informar día a día acerca de los migrantes que vuelven a Marruecos y los que todavía siguen en territorio ceutí: "No vamos a dar números todos los días...", ha dicho Marlaska, ministro del Interior, este mismo lunes.

El presidente del Gobierno se ha referido al hecho de que Ceuta, un mes y medio después, siga siendo un "polvorín": "Es una crisis humanitaria, la situación exige un tiempo, hay que identificarlos y ver si tienen que volver a Marruecos o quedarse en España", ha empezado diciendo.

"Marruecos nos alertó de la llegada, y vimos que trataron de gestionar la avalancha de manera inteligente para producir el menor daño posible"

Sobre la actuación de Marruecos, el presidente socialista ha dejado claro que el país africano no tuvo que ver en la invasión migratoria: "Lo que vemos por parte de las autoridades marroquíes, no es tanto una actitud pasiva, porque ellos nos alertan de la llegada, lo que vemos es una decisión de tratar de gestionar esa avalancha de una manera inteligente, producir el menor daño posible a esos migrantes...".

"Hay una sentencia del Supremo por la que se movilizan los migrantes a través de los redes sociales, después vemos una preparación de Marruecos y España para intentar hacer frente a la invasión... Pero no fuimos capaces... Lo que hicimos fue absorber a esa gente para después devolverles lo antes posible", dijo acerca de las razones por las que decenas de miles de marroquíes decidieron entrar en territorio español de forma ilegal.

Sánchez ha reafirmado que la relación entre España y Marruecos "tiene que ser buena": "Es positiva. La información que tenemos es que se detectaron movimientos que indicaban que iba a aumentar la entrada de inmigrantes, pero nunca la cantidad de gente que llegó el 30 y el 31 de julio".

"Hasta 600 personas al día se van a Marruecos voluntariamente"

¿Podría volver a ocurrir una invasión de este calibre? "Hemos aumentado la inversión en las fronteras de Ceuta y Melilla. Sobe la dimensión humanitaria, hay centros de atención a inmigrantes pero no en el número que seguramente necesitaremos en el futuro para hacer frente a la llegada de más migrantes", especificó Sánchez, quien puntualizó que "600 personas al día se van a Marruecos voluntariamente".

Por otra parte, el líder socialista ha negado sufrir chantaje de Marruecos por 'Pegasus', "en absoluto", y ha fijado de plazo hasta final de año para resolver la crisis en Ceuta, la cual se alarga desde hace mes y medio.

"Los progresistas ganaremos las próximas elecciones"

En lo referente a un posible adelanto de las elecciones, el presidente asegura que "los progresistas ganaremos las elecciones": "Cada día que pasamos en el Gobierno es un día ganado en derechos y libertades, ganaremos las próximas elecciones en 2027, mi ambición es terminar la legislatura. Estoy seguro que al día siguiente PP y VOX volverán a pedir un adelanto electoral porque las ganaremos", detalló antes de hablar sobre las causas judiciales contra su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez: "El juez Peinado ha hecho mucho daño a la justicia, mi mujer y mi hermano se han dedicado a trabajar y a ser profesionales. Lo que quieren (la derecha y ultraderecha) es socavar la legitimidad de este Gobierno con causas que no tienen base alguna".

Sánchez respondió también al problema de la crisis de vivienda en España y detalló las razones por las que su Gobierno sí está trabajando en minimizar los 'daños': "Hemos habilitado mecanismos de intervención de transparencia con el precio, los alquileres vacacionales... el tema es que hay un boicot ideológico por parte de comunidades autónomas contrarias que no dejan que actué el plan de Ley de la Vivienda. También necesitamos tiempo y cooperación de administraciones que son contrarias ideológicamente. Casa 47 es un ejemplo de avance".