La ciencia más salvaje de Marron: Insectos y arácnidos de todo el planeta llegan al plató

Marron ha presentado una sección realmente alucinante cuando, en el plató, han entrado varios terrarios con los insectos y arácnidos más impresionantes del planeta. Ejemplo de ello ha sido el insecto palo vietnamita azul que, por "dentera", Leo Harlem se ha negado a tocar. Un animal que puede reproducirse sin necesidad de macho por la partenogénesis.

Pablo Motos sí se ha animado a manipular a estas increíbles especies. Por ejemplo, tenía el insecto palo del diablo espinoso entre manos que, además de su peligroso nombre, es capaz de defenderse al igual que lo hace un escorpión. Un verdadero espectáculo que ha compartido con la cámara sin tan siquiera temblar.

El insecto hoja, la mantis orquídea, la araña tapón o la araña saltarina han sido otros tantos animales que han llegado para sorprender a los allí presentes. En especial al humorista que, siempre con una distancia prudente, admiraba a todas estas especies que recorren el planeta.

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