La estudiante española asesinada en México fue perseguida por la calle durante la noche y apuñalada en varias ocasiones

La noticia llegaba a España en las primeras horas de este lunes. Claudia, una estudiante española de 21 años que se encontraba de intercambio en México por sus estudios universitarios de Educación Primaria, ha sido asesinada en plena calle durante la noche del domingo.

Claudia estudiaba en la Universidad de Granada, pese a ser natural de Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria. Hoy, en ambos puntos del país se respira consternación y tristeza ante lo ocurrido. De hecho, en la universidad granadina, varios estudiantes se concentran en un minuto de silencio por la joven y lamentan: "Podría haber sido cualquiera".

Nuevos detalles sobre el asesinato

Desde el plató de 'Espejo Público', Miquel Valls ha compartido nuevos detalles de la investigación en torno al asesinato de la joven. Los hechos ocurrieron en el estado de Morelos, en el centro de México, a unos 100 kilómetros de Ciudad de México, alrededor de las 11 de la noche. La estudiante se encontraba en una fiesta cuando fue atacada.

El periodista ha anunciado que el atacante, según informan fuentes mexicanas, no ha sido identificado. Este presuntamente persiguió durante varios metros a Claudia y la atacó con un arma blanca en varias ocasiones. La joven pidió ayuda en varias ocasiones y trató de buscar refugio, pero, cuando llegaron los agentes y los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

"Probable delito de feminicidio"

Por el momento, se sospecha que el móvil del ataque fue el intento de robo del teléfono móvil de Claudia. Sin embargo, la Casa de la Cultura local, donde la joven trató de refugiarse, apunta en una clara dirección: "Investigación por el probable delito de feminicidio". La Fiscalía, por su parte, no descarta ninguna línea de investigación.

Gema López sustenta con datos la hipótesis del recinto: "Estamos hablando de un país en el que mueren asesinadas 10 mujeres al día".

"La vida vale el precio de unas zapatillas o un móvil si la vida quiere que te encuentres con un individuo como este y más en un país como México, que sigue teniendo una muy merecida mala fama respecto a la seguridad de cualquiera y más respecto a las mujeres", replica Ángel Antonio Herrera ante el dato de Gema López y las novedades de la reconstrucción.

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