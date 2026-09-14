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La pasión oculta de Leo Harlem: "Podría estar hablando durante horas"

Todo el mundo sabe que Leo Harlem es un genio de la comedia; sin embargo, durante su visita a El Hormiguero, el humorista ha revelado otras de sus grandes pasiones.

Leo Harlem en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Leo Harlem ha visitado el plató de Pablo Motos y, durante la entrevista, el humorista ha sacado a la luz otra de sus grandes pasiones: el boxeo. Y es que, además de su devoción hacia los chistes, se ha confesado como un verdadero fan de este deporte.

Tanto es así que "podría estar hablando durante horas" sobre este tema. De hecho, ha dejado claro cuál es su favorito de la historia: Gerald McClellan. Un boxeador que ha animado a investigar, fruto de la gran historia que lo envuelve.

Sin embargo, lo que es ponerlo en práctica, ya es otro tema. "En sueños, ganaba": explicaba entre risas: "Las gafas te alejan de muchos deportes". Unos sueños por los que Trancas se ha interesado especialmente, preguntando sobre cuál es la destreza onírica de Pablo y de Leo, siendo este último todo un experto en el tema.

¡Dale play al vídeo para ver este divertido fragmento de la entrevista!

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