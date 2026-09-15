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'Un café'

José Luis Martínez- Almeida sobre la crisis migratoria en Ceuta: "El estado de excepción da un poder exorbitante a Pedro Sánchez"

El alcalde de Madrid por el Partido Popular responde en directo a las preguntas de Susanna Griso sobre la crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez y la finalización de Madring.

ALMEIDA ESPEJO

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Manuel Pinardo
Publicado:

En Espejo Público hoy se toma un café el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida. Con la crisis de Ceuta sin resolverse le preguntaremos: ¿Qué habría hecho él como alcalde si hubiera sufrido la invasión que sufrió Ceuta el pasado 31 de julio?

El alcalde llega tras celebrar el "rotundo éxito" organizativo del Gran Premio de España de Fórmula 1. Sus palabras llegan tras criticar al Ejecutivo central y ha asegurado que el Gobierno de España "no ha tenido ningún interés en favorecer el evento en la capital".

Almeida ha recordado que el Consistorio solicitó la declaración del gran premio como acontecimiento excepcional de interés público, un reconocimiento fiscal que sí se ha concedido a Montmeló y a la Copa América en Barcelona. "A Montmeló el Gobierno le da dos millones de euros en subvenciones, y al Ayuntamiento, a la ciudad de Madrid, no le da absolutamente nada", ha denunciado.

Sobre Ceuta y Pedro Sánchez

Las ausencias de ministros será otro de los puntos al que le preguntará Susanna Griso y sobre Ceuta, será clara: ¿Qué mensaje le envía a los ceutíes? Almeida tendrá que contestar a todas estas preguntas en la segunda entrevista de 'Un café con...' tras estrenarse el pasado martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Recordamos que, a principios de este mes, José Luis Martínez- Almeida, llamó al 'Teléfono Rojo' de Espejo Público para para hablar sobre la crisis de Ceuta. Almeida considera que el delegado del Gobierno en Madrid tenía "un interés evidente en sabotear e impedir que se celebrase en las debidas condiciones" un evento en el que se reunieron miles de personas en apoyo a Ceuta.

Todas estas preguntas al alcalde de Madrid por el PP, hoy, en Espejo Público.

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Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

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